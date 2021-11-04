Вернидуб: «Хотим пробиться в следующий этап Лиги чемпионов».

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о поражении от «Интера» в Лиге чемпионов.
Сложная игра с сильным соперником. Ребята играли достойно, забили мяч, но были ошибки. Идем дальше — впереди еще две игры. Хотим пробиться в следующий этап Лиги чемпионов.
Молдавский «Шериф» – главное открытие Лиги чемпионов. Небольшая команда из Тирасполя с бюджетом «Оренбурга» (около 5 млн евро) прошла в отборе «Црвену Звезду» (2:1 по сумме двух матчей), загребское «Динамо» (3:0), обыграла «Шахтер» (2:0) и даже «Реал» (2:1). И даже вчерашний матч показал что команда боролась , показывала очень приличный футбол и имела очень хорошие быстрые контратаки в которых чуть чуть не хватило завершения. Команда играет в очень симпатичный и грамотно поставленной футбол. Точно можно сказать что у команды есть своё лицо и какой-то свой стиль игры. Играя с такими топ командами как Реал , а вчера с Интером, можно сказать что этот футбол Шерифа приводит соперников в некоторое смятение, хотя в составе Шерифа нет ни одного хоть как-то узнаваемого футболиста ,топ игрока . У Вернидуба есть слаженный коллектив со своей философией и своим стилем , который точно не оставляет равнодушным болельщиков и специалистов футбола. И это естественно заслуги всего тренерского штаба во главе с Юрием Вернидубом и удивительно то что бюджет клуба составляет всего пять миллионов евро. Это ли разве не предмет для подражания и учебное пособие, для клубов российского чемпионата?! Вообщем очень симпатичная команда у Вернидуба и я ей пожелаю конечно же достижения своих целей, выхода в финальную часть ЛЧ и ещё больше удивлять болельщиков футбола своей игрой !!!
Удачи тебе Шериф ! Всем Добра !
Молдавский «Шериф» – главное открытие Лиги чемпионов. Небольшая команда из Тирасполя с бюджетом «Оренбурга» (около 5 млн евро) прошла в отборе «Црвену Звезду» (2:1 по сумме двух матчей), загребское «Динамо» (3:0), обыграла «Шахтер» (2:0) и даже «Реал» (2:1). И даже вчерашний матч показал что команда боролась , показывала очень приличный футбол и имела очень хорошие быстрые контратаки в которых чуть чуть не хватило завершения. Команда играет в очень симпатичный и грамотно поставленной футбол. Точно можно сказать что у команды есть своё лицо и какой-то свой стиль игры. Играя с такими топ командами как Реал , а вчера с Интером, можно сказать что этот футбол Шерифа приводит соперников в некоторое смятение, хотя в составе Шерифа нет ни одного хоть как-то узнаваемого футболиста ,топ игрока . У Вернидуба есть слаженный коллектив со своей философией и своим стилем , который точно не оставляет равнодушным болельщиков и специалистов футбола. И это естественно заслуги всего тренерского штаба во главе с Юрием Вернидубом и удивительно то что бюджет клуба составляет всего пять миллионов евро. Это ли разве не предмет для подражания и учебное пособие, для клубов российского чемпионата?! Вообщем очень симпатичная команда у Вернидуба и я ей пожелаю конечно же достижения своих целей, выхода в финальную часть ЛЧ и ещё больше удивлять болельщиков футбола своей игрой !!!
Удачи тебе Шериф ! Всем Добра !