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Вернидуб: «Хотим пробиться в следующий этап Лиги чемпионов»

вчера, 11:52
ШерифЛоготип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)1 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал о поражении от «Интера» в Лиге чемпионов.

Сложная игра с сильным соперником. Ребята играли достойно, забили мяч, но были ошибки. Идем дальше — впереди еще две игры. Хотим пробиться в следующий этап Лиги чемпионов.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:46
Если украинцы помогут и проиграют дома,то вполне. Хотя можно Реал в Тирасполе хлопнуть,это надежней украинцев,те ,как собаки на сене,ни себе,ни людям.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:10
Шериф показывал приличный футбол??? Типичное "бей беги", деревенский футбол. Угораздило попасть в приличное общество, так чуть не обделались от радости....
112910415
112910415
вчера в 13:54
за вами наблюдает вся футбольная Европа ...
это уже немало
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:43
Вернидуб: «Хотим пробиться в следующий этап Лиги чемпионов».
Молдавский «Шериф» – главное открытие Лиги чемпионов. Небольшая команда из Тирасполя с бюджетом «Оренбурга» (около 5 млн евро) прошла в отборе «Црвену Звезду» (2:1 по сумме двух матчей), загребское «Динамо» (3:0), обыграла «Шахтер» (2:0) и даже «Реал» (2:1). И даже вчерашний матч показал что команда боролась , показывала очень приличный футбол и имела очень хорошие быстрые контратаки в которых чуть чуть не хватило завершения. Команда играет в очень симпатичный и грамотно поставленной футбол. Точно можно сказать что у команды есть своё лицо и какой-то свой стиль игры. Играя с такими топ командами как Реал , а вчера с Интером, можно сказать что этот футбол Шерифа приводит соперников в некоторое смятение, хотя в составе Шерифа нет ни одного хоть как-то узнаваемого футболиста ,топ игрока . У Вернидуба есть слаженный коллектив со своей философией и своим стилем , который точно не оставляет равнодушным болельщиков и специалистов футбола. И это естественно заслуги всего тренерского штаба во главе с Юрием Вернидубом и удивительно то что бюджет клуба составляет всего пять миллионов евро. Это ли разве не предмет для подражания и учебное пособие, для клубов российского чемпионата?! Вообщем очень симпатичная команда у Вернидуба и я ей пожелаю конечно же достижения своих целей, выхода в финальную часть ЛЧ и ещё больше удивлять болельщиков футбола своей игрой !!!
Удачи тебе Шериф ! Всем Добра !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:19
Это будет сенсацией!
Сантус
Сантус
вчера в 12:49
Можно набрать ребят перед турниром,можно их замотивировать, можно сыграть на недооценке...но затем наступают решающие раунды,а тут без опыта и мастерства никак..
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:25
Шансы есть, надо сражаться...
Capral
Capral
вчера в 12:24
Вернидуб так пробьётся в ПО ЛЧ, как я стану молодой и здоровый. Но хотеть не вредно.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:19, ред.
Вернидуб по лекалам некого вегана из Питера объясняет причину поражения от "Интера": "Да, потому что, они ,б**, сильнее."
beefs
beefs
вчера в 12:19
хотеть и уметь это разные вещи...
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:15
Хотят все выходят некоторые.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:00
Нет,в финале ЛЕ вас будет ждать наш гегемон-"Зенит"!
ОПС
ОПС
вчера в 11:55
Посмотрим, как это будет. Удачи.
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