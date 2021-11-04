Вернидуб: «Хотим пробиться в следующий этап Лиги чемпионов».

Главный тренер «Шерифа» рассказал о поражении от «Интера» в Лиге чемпионов.

Сложная игра с сильным соперником. Ребята играли достойно, забили мяч, но были ошибки. Идем дальше — впереди еще две игры. Хотим пробиться в следующий этап Лиги чемпионов.