Клопп: «Нам удался практически идеальный матч»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на победу над «Атлетико».
Мы забили два потрясающих гола. Завершение атак получилось на загляденье.
Нам удался практически идеальный матч. Мы сыграли так, как хотели. Мы забили в нужные моменты. «Атлетико» начал матч гораздо сильнее, чем предыдущую игру на своем поле, но мы хорошо оборонялись, а Трент отдал две замечательные передачи.
В новостях команды было пять изменений до матча, два из которых касались защиты. Джоэл Матип вернул себе место партнера Вирджила ван Дейка в центре обороны, а Константинос Цимикас был выбран вместо Энди Робертсона, который переживает тяжелые времена.
Из-за травмы Кертиса Джонса Алекс Окслейд-Чемберлен впервые в этом сезоне стартовал за пределами Кубка Карабао, а Фабиньо вернулся после травмы.
В атаке Диогу Жота заменил Роберто Фирмино в первой тройке. Тьяго Алькантара вернулся на скамейку запасных впервые после травмы 18 сентября, а Наби Кейта и Джеймс Милнер по-прежнему исключены. Кертис Джонс был недоступен из-за того, что получил палец в глаз на тренировке накануне.
КРАТКИЙ ОБЗОР МАТЧА
Как и большинство матчей по этой причине, «Ливерпуль» начал игру в отличной форме и вырвался вперед 2:0 за 20 минут. Голы забили Диогу Жота и Садио Мане.
Вскоре ситуация ухудшилась для команды Диего Симеоне: Фелипе был отправлен паковать вещи за фол против Садио Мане, а затем отказался подчиняться приказам рефери.
«Ливерпуль» продолжал доминировать и легко мог бы забить 4 или 5 голов, если бы все шансы были реализованы должным образом. Так держать!
В новостях команды было пять изменений до матча, два из которых касались защиты. Джоэл Матип вернул себе место партнера Вирджила ван Дейка в центре обороны, а Константинос Цимикас был выбран вместо Энди Робертсона, который переживает тяжелые времена.
Из-за травмы Кертиса Джонса Алекс Окслейд-Чемберлен впервые в этом сезоне стартовал за пределами Кубка Карабао, а Фабиньо вернулся после травмы.
В атаке Диогу Жота заменил Роберто Фирмино в первой тройке. Тьяго Алькантара вернулся на скамейку запасных впервые после травмы 18 сентября, а Наби Кейта и Джеймс Милнер по-прежнему исключены. Кертис Джонс был недоступен из-за того, что получил палец в глаз на тренировке накануне.
КРАТКИЙ ОБЗОР МАТЧА
Как и большинство матчей по этой причине, «Ливерпуль» начал игру в отличной форме и вырвался вперед 2:0 за 20 минут. Голы забили Диогу Жота и Садио Мане.
Вскоре ситуация ухудшилась для команды Диего Симеоне: Фелипе был отправлен паковать вещи за фол против Садио Мане, а затем отказался подчиняться приказам рефери.
«Ливерпуль» продолжал доминировать и легко мог бы забить 4 или 5 голов, если бы все шансы были реализованы должным образом. Так держать!