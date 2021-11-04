Клопп: «Нам удался практически идеальный матч»

Наставник «Ливерпуля» отреагировал на победу над «Атлетико».

Мы забили два потрясающих гола. Завершение атак получилось на загляденье.

Нам удался практически идеальный матч. Мы сыграли так, как хотели. Мы забили в нужные моменты. «Атлетико» начал матч гораздо сильнее, чем предыдущую игру на своем поле, но мы хорошо оборонялись, а Трент отдал две замечательные передачи.