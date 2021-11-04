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Гвардиола: «Роналду — один из лучших игроков в истории. Голевая машина»

вчера, 12:02
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗавтра в 15:30 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил уровень игры форварда Криштиану Роналду перед матчем с «Манчестер Юнайтед».

Я не смотрел матч МЮ с «Аталантой», но в моих планах все проанализировать и посмотреть, что они из себя представляют. Хочу понять, насколько они хороши. В их составе один из лучших игроков в истории, голевая машина.

Некоторые расстроились, когда я назвал игру с «Брюгге» более важной, чем матч с МЮ. Сейчас самая важная игра – с «Ман Юнайтед».

«Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в субботу, 6 ноября.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:32
Ну вам же интересен турнир из двух игр? Стандарты, однако.. Да и на большом европейском континенте 5 сильных сборных, остальные просто для кучи.
Как я считаю - это дело десятое, а вот как считают на том континенте - это у них спроси.
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov ответ BOSSHUGOBOSS (раскрыть)
вчера в 18:35
И ещё лига чемпионалду, евроналду ....
протон
протон
вчера в 18:24
По предстоящей игре у МанЮ шансов практически нет. МанСити смогут Роналду сдержать, а больше МанЮ пока особо предложить нечего, к сожалению.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:13
Обычная предматчевая лесть сопернику от Гвардиолы. Посмотрим что Роналду против Сити покажет. Думаю будет то же что и с Ливерпулем.
shur
shur
вчера в 18:00
...по игре Сити сейчас намного интереснее, МЮ выезжает на умение 100 % реализации Рона любого возникшего момента, ничья лучшее утишение
на данный момент.... Вместо Погбы кого- нибудь в помощь и всё наладится!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 17:49
А тебе очень нужен турнир, который проводится каждый год и на котором две сильные сборные? (лет пять назад было три, но золотое поколение Уругвая ушло)
Agamaga........
Agamaga........ ответ faneng (раскрыть)
вчера в 16:57, ред.
Левандовски заслужил и в прошлом сезоне, и в этом тоже, если получит все будут рады.
Роналду за что давать? За вылеты из ЛЧ? За победу на евро он получил.
Бензема за то, что был 6 лет вне сборной или за победу в ЛН?
Месси заслужил или нет, многие хотят видеть новые лица.
И почему-то, когда Аргентина выиграла КА он сразу стал у многих ненужным турниром, почему?
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 15:32
С чего вы взяли, что это про Роналду? Пеп ни слова про него не сказал, всё это относилось к Лингарду.
112910415
112910415
вчера в 14:01
да, спорить невозможно
даже если хочется
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 13:31
местным экспертам виднее, он у них замыкалду, нырялду и тд
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul ответ faneng (раскрыть)
вчера в 13:30
Да не бразильцам и чилийцам надоело, просто Димка потащил финал в одиночку, когда гном привычно ползал по полю и трясся, как бы отскочить. Это ж не венесуэлам в пустые ворота заталкивать - с бразильцами играли. Там выкладываться надо, а это у них может только Димка.
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:17
Что там говорить, в 36 - это феноменальная форма!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:15
Желаю МЮ победы!!!
liverpool-today
liverpool-today ответ faneng (раскрыть)
вчера в 13:11
Всё по праву, но зачем обзывать игрока гномиком? Это очень неприлично. Эти 2 игрока очень достойны, которые невзирая ни на что добились невероятных вершин в футболе.
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:07
Никто и не спорит делает свое дело
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:04
Нечего повторять очевидное.
particular
particular
вчера в 12:59
Надо признать, что при отсутствии очного соперничества в ЛаЛиге с Месси, в заочном противостоянии Роналду выдаёт более увесистые результаты и демонстрирует лучшую форму...
Машина, которая не всем нравится, но она движется и выдаёт мощь... Характеристики этого голеадора надолго останутся эталоном во многом и для многих...
FERIS
FERIS
вчера в 12:47
Тут я с пэпом соглашусь.
Рон голевая машина!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:39
Игрок, который радует, удивляет, восхищает своей игрой, своим отношением к футболу, своей отличной физической подготовкой в свои 36 лет!
Игрок, который устанавливает все возможные и невозможные рекорды.
Игрок, который не побоялся в свои 36 лет играть в одной из лучших европейских Лиг, и не просто играет, а является лидером в своей новой команде, как в играх АПЛ, так и в играх ЛЧ, и в свои 36 лет продолжает быть лидером в играх за свою национальную сборную!

Хочется пожелать Криштиану Роналду футбольного долголетия в качестве игрока в топ-лиге, в топ-команде, а по завершению футбольной карьеры игрока попробовать свои возможности в качестве главного тренера одной из европейских топ-команд!

К.Роналду здоровья, удачи и как только возможно дольше радовать своей игрой футбольных болельщиков и своих фанатов, которых огромное количество во всём мире!
амурец
амурец ответ faneng (раскрыть)
вчера в 12:33
Причём даже в таком КА он в полуфинале и в финале потерялся
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:32
Гол с лету Аталанте это высший класс
faneng
faneng
вчера в 12:31
Ага, а Золотой мяч дадут не Роналду, не Левандовски (у которого его украли в 2020 г.), не Бензема (которого 6 лет (!!!) держали за пределами сборной Франции и тем самым лишили его золото ЧМ-2018), не Жоржиньо (Кубок чемпионов и золото Евро), а маленькому гномику только за то, что он с 10-й попытки выиграл Кубок Америки. Скажем с 2015 года у Роналду (как и у других европейцев) было всего два шанса выиграть Чемпионат Европы - и один из этих шансов Роналду реализовал! А у Месси было за тот же период было 4 Кубка Америки!!!! И он выиграл последний - когда бразильцам, чилийцам и другим, видимо, просто уже надоело тратить силы на этот турнир.
И всё - Месси Золотой мяч! Он даже чемпионом Испании не стал. Провалил старт сезона во Франции. Но это же Месси - ему достаточно в носу поковырять на поле, чтобы Золотой мяч получить.
амурец
амурец
вчера в 12:16
Что надо отметить в свои годы молодым фору может дать, конечно не так хорош как ранее, но все ещё бодрячком
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:09
В свои 36 без техобслуживания !!! Лучший Рон !!!
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