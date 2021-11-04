Гвардиола: «Роналду — один из лучших игроков в истории. Голевая машина»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил уровень игры форварда Криштиану Роналду перед матчем с «Манчестер Юнайтед».
Я не смотрел матч МЮ с «Аталантой», но в моих планах все проанализировать и посмотреть, что они из себя представляют. Хочу понять, насколько они хороши. В их составе один из лучших игроков в истории, голевая машина.
Некоторые расстроились, когда я назвал игру с «Брюгге» более важной, чем матч с МЮ. Сейчас самая важная игра – с «Ман Юнайтед».
«Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в субботу, 6 ноября.
И всё - Месси Золотой мяч! Он даже чемпионом Испании не стал. Провалил старт сезона во Франции. Но это же Месси - ему достаточно в носу поковырять на поле, чтобы Золотой мяч получить.
И всё - Месси Золотой мяч! Он даже чемпионом Испании не стал. Провалил старт сезона во Франции. Но это же Месси - ему достаточно в носу поковырять на поле, чтобы Золотой мяч получить.
Игрок, который устанавливает все возможные и невозможные рекорды.
Игрок, который не побоялся в свои 36 лет играть в одной из лучших европейских Лиг, и не просто играет, а является лидером в своей новой команде, как в играх АПЛ, так и в играх ЛЧ, и в свои 36 лет продолжает быть лидером в играх за свою национальную сборную!
Хочется пожелать Криштиану Роналду футбольного долголетия в качестве игрока в топ-лиге, в топ-команде, а по завершению футбольной карьеры игрока попробовать свои возможности в качестве главного тренера одной из европейских топ-команд!
К.Роналду здоровья, удачи и как только возможно дольше радовать своей игрой футбольных болельщиков и своих фанатов, которых огромное количество во всём мире!
Игрок, который устанавливает все возможные и невозможные рекорды.
Игрок, который не побоялся в свои 36 лет играть в одной из лучших европейских Лиг, и не просто играет, а является лидером в своей новой команде, как в играх АПЛ, так и в играх ЛЧ, и в свои 36 лет продолжает быть лидером в играх за свою национальную сборную!
Хочется пожелать Криштиану Роналду футбольного долголетия в качестве игрока в топ-лиге, в топ-команде, а по завершению футбольной карьеры игрока попробовать свои возможности в качестве главного тренера одной из европейских топ-команд!
К.Роналду здоровья, удачи и как только возможно дольше радовать своей игрой футбольных болельщиков и своих фанатов, которых огромное количество во всём мире!