Гвардиола: «Роналду — один из лучших игроков в истории. Голевая машина»

Главный тренер «Манчестер Сити» оценил уровень игры форварда перед матчем с «Манчестер Юнайтед».

Я не смотрел матч МЮ с «Аталантой», но в моих планах все проанализировать и посмотреть, что они из себя представляют. Хочу понять, насколько они хороши. В их составе один из лучших игроков в истории, голевая машина.