Анчелотти: «Удивлен, что „Барселона“ так сильно отстала от „Реала“»

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вчера, 08:35

Наставник «Реала» после победы над «Райо Вальекано» (2:1) в поединке 13-го тура чемпионата Испании ответил на вопрос о разнице очков между мадридской командой и «Барселоной».

Благодаря этой победе «Реал» вышел на первое место в таблице Ла Лиги, набрав 27 очков в 12 матчах. Каталонцы с 17 баллами идут на 9-й строчке.