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Анчелотти: «Удивлен, что „Барселона“ так сильно отстала от „Реала“»

вчера, 08:35

Наставник «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Райо Вальекано» (2:1) в поединке 13-го тура чемпионата Испании ответил на вопрос о разнице очков между мадридской командой и «Барселоной».

Благодаря этой победе «Реал» вышел на первое место в таблице Ла Лиги, набрав 27 очков в 12 матчах. Каталонцы с 17 баллами идут на 9-й строчке.

У «Барселоны» есть всё для того, чтобы успешно выйти из трудной ситуации. Удивлен, что они так сильно отстали от «Реала». Думаю, что «Барса» может вернуться в чемпионскую гонку. Сейчас у них новый тренер. Сезон длинный.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:01
Реал уже имел опыт растерять хорошее преимущество перед Барсой, поэтому расслабляться нельзя, какие бы проблемы не испытывала Барса
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 12:21
    112910415
    112910415
    вчера в 10:46
    прискорбно ... но времена изменятся
    ОПС
    ОПС
    вчера в 10:34
    У каждого бывает полоса плохая.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 10:29
    Особо нечему удивляться, ушли или их ушили, как кому будет угодно, Суарес, Месси, Гризманн... игроки стартового состава, Фати постоянно травмирован, главного тренера нет, и т.д. Сплошные проблемы, которые не способствуют улучшению игры, а исходя из этого, и хорошего результата в матчах...

    Остаётся только надеяться и верить в то, что новый главный тренер найдёт подход к игрокам которые будут в его распоряжении и удастся остановить то падение "Барселоны", которое мы наблюдаем... И в скором будущем мы увидим возрождение "Барселоны", "Барселоны" - Хави!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 10:10
    Скоро всё поменяется!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 10:03
    Да вроде это ожидалось, как только Куман начал тупить
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 09:34
    Не в этом сезоне.
    Incredulous
    Incredulous ответ КЭТиК (раскрыть)
    вчера в 09:34, ред.
    Это точно, и как показало время этим игроком был Луис Суарес
    Cat01
    Cat01
    вчера в 09:20
    Так играет сейчас
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 09:01
    В Барселоне всё держалось на одном игроке.
    beefs
    beefs
    вчера в 08:42
    сейчас Хави придет и догонит...
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