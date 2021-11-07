Анчелотти: «Удивлен, что „Барселона“ так сильно отстала от „Реала“»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Райо Вальекано» (2:1) в поединке 13-го тура чемпионата Испании ответил на вопрос о разнице очков между мадридской командой и «Барселоной».
Благодаря этой победе «Реал» вышел на первое место в таблице Ла Лиги, набрав 27 очков в 12 матчах. Каталонцы с 17 баллами идут на 9-й строчке.
У «Барселоны» есть всё для того, чтобы успешно выйти из трудной ситуации. Удивлен, что они так сильно отстали от «Реала». Думаю, что «Барса» может вернуться в чемпионскую гонку. Сейчас у них новый тренер. Сезон длинный.
10 очков на таком отрезке это не много - но для этого нытики каталонские должны резко преобразиться , во что мало верится
10 очков на таком отрезке это не много - но для этого нытики каталонские должны резко преобразиться , во что мало верится
Остаётся только надеяться и верить в то, что новый главный тренер найдёт подход к игрокам которые будут в его распоряжении и удастся остановить то падение "Барселоны", которое мы наблюдаем... И в скором будущем мы увидим возрождение "Барселоны", "Барселоны" - Хави!
Остаётся только надеяться и верить в то, что новый главный тренер найдёт подход к игрокам которые будут в его распоряжении и удастся остановить то падение "Барселоны", которое мы наблюдаем... И в скором будущем мы увидим возрождение "Барселоны", "Барселоны" - Хави!