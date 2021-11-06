Кейн: «Назначение Конте говорит о серьёзных амбициях „Тоттенхэма“».

Форвард «Тоттенхэма» прокомментировал назначение на пост наставника команды.

Назначение Конте говорит о серьёзных амбициях «Тоттенхэма». Резюме Конте говорит само за себя. Всем известна его репутация в футболе и достижения в тренерской карьере.