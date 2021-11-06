Кейн: «Назначение Конте говорит о серьёзных амбициях „Тоттенхэма“».

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал назначение Антонио Конте на пост наставника команды.
Назначение Конте говорит о серьёзных амбициях «Тоттенхэма». Резюме Конте говорит само за себя. Всем известна его репутация в футболе и достижения в тренерской карьере.
По слухам, Кейн передумал уходить из стана «шпор» именно после назначения Конте на пост главного тренера.
Я думаю тут даже спорить никто не сможет. У Конте как и у игрока Ювентуса и тренера, очень бурная биография со множеством завоёваных трофеев. В свои пятьдесят два года он уже добился как тренер многого с командами кого успел тренировать, а история его началась ещё в 2008 году с клубом Бари и в первый же год своей работы выиграл серию В . Вот так и почти со всеми клубами где работал Конте добивались определённых успехов, не буду перечислять, лишь скажу что это были топ клубы ,такие как Ювентус , Челси, сборная Италии и последнее чемпионство с Интером прошлого сезона. Ну а теперь опять он вернулся в тот чемпионат где он тоже становился чемпионом АПЛ с клубом Челси. Так что теперь ждём от Конте новых достижений и Побед с Тоттенхэмом . Пожелаем же ему Удачи !!! Всем Добра !!!
Я думаю тут даже спорить никто не сможет. У Конте как и у игрока Ювентуса и тренера, очень бурная биография со множеством завоёваных трофеев. В свои пятьдесят два года он уже добился как тренер многого с командами кого успел тренировать, а история его началась ещё в 2008 году с клубом Бари и в первый же год своей работы выиграл серию В . Вот так и почти со всеми клубами где работал Конте добивались определённых успехов, не буду перечислять, лишь скажу что это были топ клубы ,такие как Ювентус , Челси, сборная Италии и последнее чемпионство с Интером прошлого сезона. Ну а теперь опять он вернулся в тот чемпионат где он тоже становился чемпионом АПЛ с клубом Челси. Так что теперь ждём от Конте новых достижений и Побед с Тоттенхэмом . Пожелаем же ему Удачи !!! Всем Добра !!!