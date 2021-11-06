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Кейн: «Назначение Конте говорит о серьёзных амбициях „Тоттенхэма“»

сегодня, 00:37

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал назначение Антонио Конте на пост наставника команды.

Назначение Конте говорит о серьёзных амбициях «Тоттенхэма». Резюме Конте говорит само за себя. Всем известна его репутация в футболе и достижения в тренерской карьере.

По слухам, Кейн передумал уходить из стана «шпор» именно после назначения Конте на пост главного тренера.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 07:20
На даный момент у него конкурентов много и Тухель ,Клопп,Гвардиола с миллиардами!!! Челси был и есть клуб классом повыше,неже ли Тотем!!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:18
Конте удачи. Про Кейна ничего говорить не хочу.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:56
Посмотрим, что у него получится.....шпоры пока никакие
mihaluch
mihaluch
сегодня в 05:42
Что может он сделает даже чуть больше.
G.R.I.Z.Z.L.I
G.R.I.Z.Z.L.I
сегодня в 02:32
По крайней мере игра у шпор будет, но не настолько яркой,чтобы стать победителями, составы МС и Ливерпуля опережают остальных..
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:41
Посмотрим как улучшется игра команды.
протон
протон
сегодня в 01:11
А предыдущего тренера слили? Почеттино слили,Моуриньо слили и Нуно тоже. Про раздевалку Тоттенхэма все знают…
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:10
Кейн: «Назначение Конте говорит о серьёзных амбициях „Тоттенхэма“».
Я думаю тут даже спорить никто не сможет. У Конте как и у игрока Ювентуса и тренера, очень бурная биография со множеством завоёваных трофеев. В свои пятьдесят два года он уже добился как тренер многого с командами кого успел тренировать, а история его началась ещё в 2008 году с клубом Бари и в первый же год своей работы выиграл серию В . Вот так и почти со всеми клубами где работал Конте добивались определённых успехов, не буду перечислять, лишь скажу что это были топ клубы ,такие как Ювентус , Челси, сборная Италии и последнее чемпионство с Интером прошлого сезона. Ну а теперь опять он вернулся в тот чемпионат где он тоже становился чемпионом АПЛ с клубом Челси. Так что теперь ждём от Конте новых достижений и Побед с Тоттенхэмом . Пожелаем же ему Удачи !!! Всем Добра !!!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:47, ред.
Пригласив А.Конте "шпоры" сделали хороший выбор, амбициозный тренер с опытом работы в топ-командах, в сборной Италии, с хорошими результатами в своей тренерской карьере, может достичь многого, несмотря на то, что это АПЛ в которой конкуренция между командами огромная... Но тем и интереснее будет наблюдать на результатами работы А.Конте в его новой команде "Тоттенхэм"...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:43
Теперь Кейн не уйдёт!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:42
Да уж куда серьёзней!
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