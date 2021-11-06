Сульшер: «Мы — клуб номер один в Манчестере»

Наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер порассуждал о предстоящем матче против «Манчестер Сити».
Не думаю, что они смогут превзойти наше достижение по количеству титулов в АПЛ. Но нужно уважать то, что они сделали за последние 10 или даже 4-5 лет. Они доминировали в Англии и Европе.
Но мы – «Манчестер Юнайтед», мы обязательно вернемся. Я думаю, что мы номер один в Манчестере и, возможно, в мире.
Стоит напомнить, что за последние 10 лет «Сити» выиграли титул АПЛ пять раз, тогда как сами «красные дьяволы» сделали это только однажды.
PS Сульшер как экс игрок и тренер МЮ сказал что его клуб лучший, подбодрив команду перед игрой, но почему то у многих вызвало не здоровую реакцию, особенно у голубой части и пташек с энфилда......... ну понятно детская обида на правду.......... МЮ всегда был лучше и выше их...... за всю историю АПЛ. 13 - титулов против - 1 у Ливерпуля и 5 у МС.........эти двое вместе даже половину не осилили)))))) ....... во времена Сульшера как игрока.......... Ливерпуль нухал пятки, а МС плавал во втором дивизионе ........... ну как Оле гуннар должен к ним относится?
PS Сульшер как экс игрок и тренер МЮ сказал что его клуб лучший, подбодрив команду перед игрой, но почему то у многих вызвало не здоровую реакцию, особенно у голубой части и пташек с энфилда......... ну понятно детская обида на правду.......... МЮ всегда был лучше и выше их...... за всю историю АПЛ. 13 - титулов против - 1 у Ливерпуля и 5 у МС.........эти двое вместе даже половину не осилили)))))) ....... во времена Сульшера как игрока.......... Ливерпуль нухал пятки, а МС плавал во втором дивизионе ........... ну как Оле гуннар должен к ним относится?
МЮ - самый сильный в Манчестере...
МС - самый сильный во всей Англии...
МЮ - самый сильный в Манчестере...
МС - самый сильный во всей Англии...
Норвежский куколд будет наказан сегодня за свое крестьянское невежество!
Норвежский куколд будет наказан сегодня за свое крестьянское невежество!