Сульшер: «Мы — клуб номер один в Манчестере»

Наставник МЮ порассуждал о предстоящем матче против «Манчестер Сити».

Не думаю, что они смогут превзойти наше достижение по количеству титулов в АПЛ . Но нужно уважать то, что они сделали за последние 10 или даже 4-5 лет. Они доминировали в Англии и Европе.

Но мы – «Манчестер Юнайтед», мы обязательно вернемся. Я думаю, что мы номер один в Манчестере и, возможно, в мире.