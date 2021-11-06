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Сульшер: «Мы — клуб номер один в Манчестере»

вчера, 09:40
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Наставник МЮ Оле-Гуннар Сульшер порассуждал о предстоящем матче против «Манчестер Сити».

Не думаю, что они смогут превзойти наше достижение по количеству титулов в АПЛ. Но нужно уважать то, что они сделали за последние 10 или даже 4-5 лет. Они доминировали в Англии и Европе.

Но мы – «Манчестер Юнайтед», мы обязательно вернемся. Я думаю, что мы номер один в Манчестере и, возможно, в мире.

Стоит напомнить, что за последние 10 лет «Сити» выиграли титул АПЛ пять раз, тогда как сами «красные дьяволы» сделали это только однажды.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 01:48
Ты не понял, почему всем смешно от коммента Сульшера, все просто Мю был первым клубом Манчестера и возможно Англии при Ферги, но сейчас когда Ман ю терпит бедствие, Сульшер это говорит после унижения дома от Ливерпуля, перед матчем со вторым главным соперником в Англии, это издевательство над собственными фанатами, потому что Сульшер это тренер уровня Кардифф Сити, но не Ман Ю, при всем уважении к нему как игроку того Юнайтед.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 21:08
в 99 с баварией,финал в мюехене вроде бы.
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:04
Теперь понятно кто первый
Абдурахман Джантемиров 1
Абдурахман Джантемиров 1 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 17:30
АПЛ самая сильная и конкурентная лига в мире и ты хочешь сказать что лучший клуб этой лиги не в состоянии выиграть лигу чемпионов?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Абдурахман Джантемиров 1 (раскрыть)
вчера в 16:36
ну в Англии они лучшие,а не в Европе,ведь столько трофеев английский Пепс насобирал,что у Сульшера голова кругом.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 16:35
вот Оля на уровне Игрока и остался,а вот как тренер уже отхватил по полной 0-5 на Трафорете и это ещё пацаны тру рэд сжалились.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 16:33
скандинавский оптимизм. На данный момент МС - есть намбэ уан,а Юнайтед - ту. Даже Роналду не спасёт этот угасающий проект.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 15:38
А чего только одну апл брать. Да просто сезон 98-99 и всё. Остальные 130 лет не важны
Бет Террор
Бет Террор ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 15:38
Красава!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 15:17
Сульшер: «Мы — клуб номер один в Манчестере»
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:13
В истории- да, но на данный момент- нет. У МЮ нет тренера нормального!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:53
Если жить прошлым то да но на данный момент Сити клуб номер 1 в Манчестере.
Бет Террор
Бет Террор
вчера в 14:23
Я-тренер номер 10000000000 в мире!-чтото такое ему надо было сказать,чтобы не выглядеть нелепо.
DXTK
DXTK
вчера в 14:22
а рой кин бы добавил - ломай и дави этих гадов на поле............

PS Сульшер как экс игрок и тренер МЮ сказал что его клуб лучший, подбодрив команду перед игрой, но почему то у многих вызвало не здоровую реакцию, особенно у голубой части и пташек с энфилда......... ну понятно детская обида на правду.......... МЮ всегда был лучше и выше их...... за всю историю АПЛ. 13 - титулов против - 1 у Ливерпуля и 5 у МС.........эти двое вместе даже половину не осилили)))))) ....... во времена Сульшера как игрока.......... Ливерпуль нухал пятки, а МС плавал во втором дивизионе ........... ну как Оле гуннар должен к ним относится?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 14:02
В каком мире они доминировали ?)))))Разве что в параллельном
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:50
Мда... 8 лет уже как МЮ на дне, а до Сульшера это не дошло ещё.
juvenale
juvenale
вчера в 13:32
особенно про европу улыбнуло с одним кубком кубков хахах
Абдурахман Джантемиров 1
Абдурахман Джантемиров 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:31
Если бы сити был лучшим во всей Англии то и в лиге чемпионов они бы выигрывали через каждые два-три года
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:57
Это просто ответ: «Во время Сэра Алекса́ндра Че́пмена Фе́ргюсона - это было так, но после назначения Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» - это совсем не так. Еще и говори, что ты лучший тактик!»
протон
протон
вчера в 12:43
Слишком много болтовни от него, хотя обыграл всего-на-всего разобранный ТТХ.. да и в ЛЧ еле ноги унесли.
L. F. С.
L. F. С.
вчера в 12:32
В мире азазахпхпа
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 12:26
Был в Манчестере. К сожалению для Сульшера МЮ номер 1 в Траффорде, а не в Манчестере. В Манчестере большая часть реально всегда была за МС.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:52
Вот и поделили.....
МЮ - самый сильный в Манчестере...
МС - самый сильный во всей Англии...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:41
Уже 10 лет как номер один - это Манчестер Сити. Это неоспоримый факт!
Igo0rek
Igo0rek ответ juvenale (раскрыть)
вчера в 11:40
Что ты называешь историей?
dimagas2
dimagas2
вчера в 11:39
Кто то еще сомневается?)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:00
В истории конечно лучший, а на сегодня вопрос спорный, надо доказывать
dzvinka
dzvinka
вчера в 11:00
бахнул бояры старый рыбак)))
juvenale
juvenale
вчера в 10:56
в Манчестере есть только один клуб с историей и все знают какой
allemz
allemz
вчера в 10:55
0 титулов за 9 лет с холодильниками по 80 лямов и лавочниками за 90 лямов с 0 результативными действиями. Первый в Манчестере, по факту всё разложил!
Норвежский куколд будет наказан сегодня за свое крестьянское невежество!
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