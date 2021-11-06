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Фердинанд: «„Юнайтед“ больше ударил по воротам Де Хеа, чем Эдерсона»

вчера, 19:24
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал поражение своей бывшей команды в поединке 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити»:

«Юнайтед» больше ударил по воротам Де Хеа, чем Эдерсона. Этого не может быть!

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» завершился победой «горожан» со счётом 2:0.

«Манчестер Юнайтед» за 11 проведённых матчей в АПЛ набрал 17 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» с 23 очками идет на второй позиции.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:59
Как говорится счёт на табло.
протон
протон
вчера в 20:53
Это смешно)) особенно учитывая что это правда
Elliada
Elliada
вчера в 19:57
Если бы не Де Хеа, счет разгромным был бы
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:45
будем честны 0-7
sihafazatron
sihafazatron ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 19:35
0:5 было бы по игре))
drug01
drug01
вчера в 19:27
Счёт по игре
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