Фердинанд: «„Юнайтед“ больше ударил по воротам Де Хеа, чем Эдерсона»

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вчера, 19:24

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии прокомментировал поражение своей бывшей команды в поединке 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити»:

«Юнайтед» больше ударил по воротам Де Хеа, чем Эдерсона. Этого не может быть!

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» завершился победой «горожан» со счётом 2:0.