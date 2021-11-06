Фердинанд: «„Юнайтед“ больше ударил по воротам Де Хеа, чем Эдерсона»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал поражение своей бывшей команды в поединке 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити»:
«Юнайтед» больше ударил по воротам Де Хеа, чем Эдерсона. Этого не может быть!
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» завершился победой «горожан» со счётом 2:0.
«Манчестер Юнайтед» за 11 проведённых матчей в АПЛ набрал 17 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» с 23 очками идет на второй позиции.