«Торино» и «Сассуоло» претендуют на Алексея Миранчука

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может сменить клубную прописку.
В услугах футболиста заинтересованы «Торино» и «Сассуоло».
На переходе россиянина якобы настаивает рулевой туринского клуба Иван Юрич. Речь идет об аренде с правом выкупа.
Что касается «Сассуоло», то боссы этого клуба изучают вариант обмена Миранчука на своего игрока Жереми Бога.
Думаю, он и убедит игрока, посулив жирный газовый контракт.
Думаю, он и убедит игрока, посулив жирный газовый контракт.
Но отпустит ли его до окончания контракта руководство "Аталанты"
Миранчук неплохой вариант для главного тренера "Аталанты" в качестве замены...
И очень похоже на то, что его и покупали для этой цели...
Но отпустит ли его до окончания контракта руководство "Аталанты"
Миранчук неплохой вариант для главного тренера "Аталанты" в качестве замены...
И очень похоже на то, что его и покупали для этой цели...
Как Кокорин без Мамаева)
Как Кокорин без Мамаева)