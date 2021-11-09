«Торино» и «Сассуоло» претендуют на Алексея Миранчука

1636407516

сегодня, 00:38

Полузащитник «Аталанты» может сменить клубную прописку.

В услугах футболиста заинтересованы «Торино» и «Сассуоло».

На переходе россиянина якобы настаивает рулевой туринского клуба . Речь идет об аренде с правом выкупа.

Что касается «Сассуоло», то боссы этого клуба изучают вариант обмена Миранчука на своего игрока .