ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

«Торино» и «Сассуоло» претендуют на Алексея Миранчука

сегодня, 00:38

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может сменить клубную прописку.

В услугах футболиста заинтересованы «Торино» и «Сассуоло».

На переходе россиянина якобы настаивает рулевой туринского клуба Иван Юрич. Речь идет об аренде с правом выкупа.

Что касается «Сассуоло», то боссы этого клуба изучают вариант обмена Миранчука на своего игрока Жереми Бога.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 15:49
- АГА, ПОПУЛЯРНОСТЬ МИРАНЧУКА ТАК ВЫРОСЛА, ЧТО ВСЕ СТРЕМЯТСЯ СКОРЕЕ ОТ НЕГО ИЗБАВИТЬСЯ!... Болезнь Кокорина видать заразная... Клоны стали появляться...
Bombardier
Bombardier
сегодня в 13:53
«Сассуоло» не хочет.
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 11:53
Семак тоже, настаивает на переходе Миранчука в „Бомжино” !
Думаю, он и убедит игрока, посулив жирный газовый контракт.
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 11:38
Чем быстрее тем лучше.Не чего терять игровую практику.
112910415
112910415
сегодня в 10:57
опять опровергать будут
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 08:28
То что претендуют, то это хорошо...
Но отпустит ли его до окончания контракта руководство "Аталанты"
Миранчук неплохой вариант для главного тренера "Аталанты" в качестве замены...
И очень похоже на то, что его и покупали для этой цели...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 08:16
Алексею нужно уходить.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:01
Оба варианта не самые худшие.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:50
В таких клубах Лёша возможно и потянет.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 07:20
Популярность Миранчука в Италии растет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:08
Может в Торино, что получится.
drug01
drug01
сегодня в 07:06
Сколько желающих
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:37
По крайней мере тенденции к возвращению в РПЛ не прослеживается - и то хорошо. Может в других клубах серии А что-нибудь получится.
particular
particular
сегодня в 06:25
Для этих и других претендентов - если они думают, что Миранчук приведёт их к скудетто, то это не так...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 05:23
Якобы интересуется... ох уж эти якобы, ничего конкретного, а уже, типа, новость...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:23
Главное чтобы играл
ermak6848
ermak6848
сегодня в 04:50
Ну никак и на российских футболистов пошёл спрос...
ОПС
ОПС
сегодня в 04:25
Если кто то интересуется, то надо быстро бежать.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:35
Алексею надо менять клуб.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:41
Торина Было бы неплохо...
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 01:16
Пусть в этой борьбе победит нужнейший для Алексея))))
протон
протон
сегодня в 01:13
Выскажу непопулярное мнение - Миранчуки должны играть если не в одной команде, то хотя бы недалеко друг от друга. Разлученные близнецы/двойняшки начинают тухнуть без второй половинки.
Как Кокорин без Мамаева)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:00
Опять какие то слухи и сплетни.
амурец
амурец
сегодня в 00:51
Если правда то Алексею надо соглашаться
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:45
Пусть в этой борьбе, победит Торино!
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