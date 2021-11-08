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Ляказетт может перейти в «Манчестер Сити»

вчера, 21:46

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт может покинуть стан «канониров» будущим летом. У француза истекает контракт с лондонцами в 2022 году.

В подписании футболиста заинтересовался «Манчестер Сити». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола хочет больше вариантов в передней линии своей команды, а Ляказетт, по его мнению, смог бы вписаться в состав «Сити».

В январе с нападающим можно будет подписать предварительный контракт, а летом он сможет присоединиться к новому клуб абсолютно бесплатно. Сам игрок выразил желание перебраться в Испанию.

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
вчера в 23:18
Вот и Сити нашли форварда
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:53
Может ещё передумает
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:58
Хахахахаха даром не нужен
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:57
Пускай переходит ни кто не его не держит.
Gahi
Gahi
вчера в 21:55
Если хотят то возможно и договорятся между собой. Удачи
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