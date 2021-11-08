Ляказетт может перейти в «Манчестер Сити»

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вчера, 21:46

Нападающий «Арсенала» может покинуть стан «канониров» будущим летом. У француза истекает контракт с лондонцами в 2022 году.

В подписании футболиста заинтересовался «Манчестер Сити». Наставник «горожан» хочет больше вариантов в передней линии своей команды, а Ляказетт, по его мнению, смог бы вписаться в состав «Сити».

В январе с нападающим можно будет подписать предварительный контракт, а летом он сможет присоединиться к новому клуб абсолютно бесплатно. Сам игрок выразил желание перебраться в Испанию.