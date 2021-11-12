Лэмпард отказался от предложения «Норвича»

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отказался возглавить «Норвич».
43-летний специалист отверг предложение «канареек», сообщает журналист The Times Генри Винтер. На данный момент клуб занимает 20-е место в турнирной таблице АПЛ.
Ранее сообщалось, что Лэмпард общался с руководством «Норвича».
Фрэнк покинул «Челси» в январе.
У Лэмпарда была возможность после фиаско в качестве главного тренера в "Челси", доказать что неудача в "Челси" - это случайность... Но очевидно Фрэнк "взвесив все за и против", решил не рисковать своей репутацией, реально оценивая свои силы и возможности в качестве главного тренера команды-аутсайдера АПЛ...
Возможно он и прав, принимая такое решение, ещё одна неудача после неудачи в "Челси", и его репутация главного тренера "пострадает" ещё больше...
Вряд ли Фрэнк завершит свою тренерскую карьеру после неудачи в "Челси" и отказа "Норвичу", очевидно будет ожидать, когда ему предложат более лучший вариант, чем "Норвич" который кандидат №1 на Чемпионшип...
Игрок был хороший, а какой тренер, рано судить по неудачи в "Челси"... Посмотрим на результат его работы в команде, которую он - ещё возглавит...
У Лэмпарда была возможность после фиаско в качестве главного тренера в "Челси", доказать что неудача в "Челси" - это случайность... Но очевидно Фрэнк "взвесив все за и против", решил не рисковать своей репутацией, реально оценивая свои силы и возможности в качестве главного тренера команды-аутсайдера АПЛ...
Возможно он и прав, принимая такое решение, ещё одна неудача после неудачи в "Челси", и его репутация главного тренера "пострадает" ещё больше...
Вряд ли Фрэнк завершит свою тренерскую карьеру после неудачи в "Челси" и отказа "Норвичу", очевидно будет ожидать, когда ему предложат более лучший вариант, чем "Норвич" который кандидат №1 на Чемпионшип...
Игрок был хороший, а какой тренер, рано судить по неудачи в "Челси"... Посмотрим на результат его работы в команде, которую он - ещё возглавит...