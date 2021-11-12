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Лэмпард отказался от предложения «Норвича»

вчера, 19:08

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отказался возглавить «Норвич».

43-летний специалист отверг предложение «канареек», сообщает журналист The Times Генри Винтер. На данный момент клуб занимает 20-е место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что Лэмпард общался с руководством «Норвича».

Фрэнк покинул «Челси» в январе.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 07:44
Вы всё разложили по полкам, даже добавить нечего 😉
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:45
Другой случай.
ДСА
ДСА
вчера в 21:31
Шансов спасти от вылета Норвич просто нет.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:39
В отличие от А.Шевченко, который не побоялся и возглавил аутсайдера Серии А "Дженоа", 17-е место, Лэмпард отказался возглавить "Норвич", команду занимающую в АПЛ 20-е место...

У Лэмпарда была возможность после фиаско в качестве главного тренера в "Челси", доказать что неудача в "Челси" - это случайность... Но очевидно Фрэнк "взвесив все за и против", решил не рисковать своей репутацией, реально оценивая свои силы и возможности в качестве главного тренера команды-аутсайдера АПЛ...

Возможно он и прав, принимая такое решение, ещё одна неудача после неудачи в "Челси", и его репутация главного тренера "пострадает" ещё больше...

Вряд ли Фрэнк завершит свою тренерскую карьеру после неудачи в "Челси" и отказа "Норвичу", очевидно будет ожидать, когда ему предложат более лучший вариант, чем "Норвич" который кандидат №1 на Чемпионшип...

Игрок был хороший, а какой тренер, рано судить по неудачи в "Челси"... Посмотрим на результат его работы в команде, которую он - ещё возглавит...
drug01
drug01
вчера в 19:34
Значит ему не интересно
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:31
Нам бы его в Спартак до весны, а потом Тухеля, и мы бы взяли ЛЕ
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:18
Расстрельная должность с понижением своего эго !)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:13
Возможно, он и прав, что отказался....
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