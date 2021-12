Джеррард возвращается в АПЛ. «Астон Вилла» в руках будущего тренера «Ливерпуля»

Встреча с «Ливерпулем» уже через месяц.

«Астон Вилла» осталась без тренера после 11-го тура АПЛ , в котором проиграла «Саутгемптону» (0:1). Это поражение стало пятым подряд для «львов», которые оказались всего лишь в 2 очках от опасной черты — зоны вылета. «Астон Вилла» с Дином Смитом уже боролась за выживание в сезоне 2019/20, когда спаслась только по итогам последнего тура, опередив на один балл вылетевших «Борнмут» и «Уотфорд».

В прошлом розыгрыше АПЛ команда из Бирмингема с Джеком Грилишем в составе уютно устроилась в середине таблицы и порой позволял себе такие шалости, как победы над «Ливерпулем» 7:2, две победы над «Арсеналом» с разгромом в Лондоне и выигрыши у «Тоттенхэма» и «Челси» в двух заключительных турах. А начинал Дин Смит еще в Чемпионшипе, откуда вытащил «Виллу» в элиту через плей-офф.

После довольно уверенно старта в нынешней кампании (3 победы в 6 стартовых турах) «Астон Виллу» словно прокляли: пять поражений кряду. Не похоже, что Дин Смит потерял связь с командой, где-то бирмингемцам просто не везло. Так или иначе, сложилась ситуация, на которую было необходимо реагировать. Дин Смит дал жирный повод себя уволить, и боссы клуба решили, что пора двигаться дальше.

Смит — добротный тренер и наверняка хороший дядька, ведь и в «Уолсолле», и в «Брентфорде», и в «Астон Вилле» работал внушительными циклами, не меньше трех лет. Дин внешне похож на мужчину, который страстно отдается своему делу, будь то рыбалка или собирание марок. Впрочем, на рыбака похож больше, наверняка и «за жизнь» умеет поговорить с игроками, а в профессиональном плане его проблема заключается в неумении делать следующий шаг. Такой тренер полезен, когда нужно закрепиться на высоте, но если хочется выше, приходится принимать радикальные решения.

Боссы «Виллы» хотят назначить нового тренера за международную паузу. 20 ноября, в день игры с «Брайтоном», у команды должен быть менеджер. Кто будет готовить бирмингемцев к этой встрече? Все идет к тому, что это будет Стивен Джеррард. Наставника «Рейнджерс» недавно связывали с «Ньюкаслом» до того, как «сорок» возглавил Эдди Хау, да и в межсезонье были разговоры о возвращении Стиви Джи в Англию. Это в принципе неизбежно должно случиться. Рано или поздно. Или сейчас.

За последние пару дней в «Виллу» сватали Роберто Мартинеса, Каспера Юлманда, Люсьена Фавра, Стива Брюса и даже Джона Терри, но многие кандидаты отказались, а кто-то оказался случайно в этом списке. Да и похоже, что они были прикрытием для главных переговоров — со Стивеном Джеррардом и «Глазго Рейнджерс».

Шотландский клуб опровергал наличие официальных контактов, но удержать тренера-чемпиона «джерс» не суждено, ведь Джеррард готовил пути для отхода в Премьер-Лигу на случай интересного предложения. «Рейнджерс» получит за своего тренера 2-3 миллиона фунтов, только и всего. Ну и благодарности от Стивена, конечно.

Стивен станет самым высокооплачиваемым тренером в истории «Астон Виллы», речь идет о 5 миллионах евро в год. В «Рейнджерс» англичанин зарабатывал 2.6 млн, то есть его ждет почти двукратное повышение заработка, что не может не воодушевлять. Впрочем, инсайдеры поспешно рапортуют: дело не только и не столько в деньгах.

Определяющее значение имел разговор Джеррарда с Кристианом Перслоу, бывшим управляющим директором «Ливерпуля», а ныне исполнительным директором «Астон Виллы». Джеррарда и Перслоу связывают дружеские отношения, и Стивен остался очень доволен проектом, роль во главе которого ему предложили.

По последним данным, Стивен Джеррард уже прибыл в Лондон, откуда должен отправиться в Бирмингем для подписания контракта с «Астон Виллой». Бирмингемцы планируют объявить имя нового тренера в пятницу.

Ibrox Channel Exclusive! Rangers manager Steven Gerrard spotted arriving in London amid speculation about his future! #Rangers #AstonVilla #London #EveryoneAnyone #Podcast pic.twitter.com/cE6Z7VucsZ