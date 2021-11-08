Лэмпард близок к тому, чтобы возглавить «Норвич»

1636399495

вчера, 22:24

Англичанин в ближайшее время, скорее всего, вновь приступит к тренерской работе. Экс-игрок «Челси» близок к тому, чтобы возглавить «Норвич». «Канарейки» недавно уволили наставника, а сейчас временно находятся без тренера.

Переговоры между «Норвичем» и Лэмпардом на завершающей стадии. Официально о подписании контракта может быть объявлено уже в самое ближайшее время.