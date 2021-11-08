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Лэмпард близок к тому, чтобы возглавить «Норвич»

вчера, 22:24

Англичанин Фрэнк Лэмпард в ближайшее время, скорее всего, вновь приступит к тренерской работе. Экс-игрок «Челси» близок к тому, чтобы возглавить «Норвич». «Канарейки» недавно уволили наставника, а сейчас временно находятся без тренера.

Переговоры между «Норвичем» и Лэмпардом на завершающей стадии. Официально о подписании контракта может быть объявлено уже в самое ближайшее время.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:15, ред.
Лэмпса главным тренером, а Терри – его помощником 😁
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:34
Сегодня тренерского таланта мало, нужны ещё капитальные вложения
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:54, ред.
После неудачи в качестве главного тренера в "Челси", Лэмпарду надо доказать, что он хороший тренер, чтобы его пригласили в топ-команды, но пока "Норвич" для реабилитации вполне хороший вариант... Вряд ли после фиаско в "Челси" его пригласят команды выше по рангу "Норвич". Вот по итогам работы Фрэнка в "Норвич" и посмотрим неудача в "Челси" в качестве главного тренера, это было досадное недоразумение, случайность, или нет...

Удачи Ф.Лэмпарду в "Норвич"!
Gahi
Gahi
вчера в 23:43
После отставки главного тренера "Норвич" Даниэля Фарке.
Фаворит на эту должность – Фрэнк Лэмпард, работавший в "Дерби Каунти" и "Челси". В список кандидатов входят также экс-тренер "Боруссии" Дортмунд Люсьен Фавр, экс-тренер "Ньюкасла" Стив Брюс и бывший ассистент тренера "Астон Виллы" Джон Терри. У Лучшего бомбардир в истории футбольного клуба "Челси" Фрэнка Лэмпарда который включен в Зал славы английского футбола за заслуги и свой вклад в английский и мировой футбол в целом. Получиться у Лэпарда добиться большего если он возглавит "Норвич", чтобы поднять команду с последнего места и отдалить её от зоны вылита, то эта станет хорошим залогом того, что ему могут предоставить шанс в перспективе возглавить клуб с большими амбициями. Удачи
протон
протон
вчера в 23:19
Лэмпард и Норидж, Елагин упадет в обморок от счастья
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:08
Удачи Френку, классный Челси создал
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:58
Должно что-то получиться.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:33
Посмотрим, что из этого получится, если возглавит.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:27
хорошая идея.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:25, ред.
Не знаю, но может попробовать. Удачи.
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