Лэмпард близок к тому, чтобы возглавить «Норвич»

Англичанин Фрэнк Лэмпард в ближайшее время, скорее всего, вновь приступит к тренерской работе. Экс-игрок «Челси» близок к тому, чтобы возглавить «Норвич». «Канарейки» недавно уволили наставника, а сейчас временно находятся без тренера.
Переговоры между «Норвичем» и Лэмпардом на завершающей стадии. Официально о подписании контракта может быть объявлено уже в самое ближайшее время.
Фаворит на эту должность – Фрэнк Лэмпард, работавший в "Дерби Каунти" и "Челси". В список кандидатов входят также экс-тренер "Боруссии" Дортмунд Люсьен Фавр, экс-тренер "Ньюкасла" Стив Брюс и бывший ассистент тренера "Астон Виллы" Джон Терри. У Лучшего бомбардир в истории футбольного клуба "Челси" Фрэнка Лэмпарда который включен в Зал славы английского футбола за заслуги и свой вклад в английский и мировой футбол в целом. Получиться у Лэпарда добиться большего если он возглавит "Норвич", чтобы поднять команду с последнего места и отдалить её от зоны вылита, то эта станет хорошим залогом того, что ему могут предоставить шанс в перспективе возглавить клуб с большими амбициями. Удачи
Фаворит на эту должность – Фрэнк Лэмпард, работавший в "Дерби Каунти" и "Челси". В список кандидатов входят также экс-тренер "Боруссии" Дортмунд Люсьен Фавр, экс-тренер "Ньюкасла" Стив Брюс и бывший ассистент тренера "Астон Виллы" Джон Терри. У Лучшего бомбардир в истории футбольного клуба "Челси" Фрэнка Лэмпарда который включен в Зал славы английского футбола за заслуги и свой вклад в английский и мировой футбол в целом. Получиться у Лэпарда добиться большего если он возглавит "Норвич", чтобы поднять команду с последнего места и отдалить её от зоны вылита, то эта станет хорошим залогом того, что ему могут предоставить шанс в перспективе возглавить клуб с большими амбициями. Удачи
Удачи Ф.Лэмпарду в "Норвич"!
Удачи Ф.Лэмпарду в "Норвич"!