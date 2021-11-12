Непомнящий: «Я против, чтобы Миранчук прозябал в „Аталанте“»

Известный российский тренер оценил игру полузащитника сборной России в матче с Кипром (6:0) и высказался о перспективах игрока в «Аталанте».

Игра Алексея во вчерашнем матче? Два разных тайма: в первом тайме он был невыразителен, во втором сыграл на своем уровне.

Стоит ли ему переходить из «Аталанты» в другой итальянский клуб или возвращаться в Россию? Дело в том, что еще при его переходе я держался мнения, что игроку уровня Миранчука надо, чтобы он играл. Сидеть, ждать, адаптироваться и так далее – это не для него. Был бы он молодым человеком до 21 года – это одна история. Здесь совершенно другая история. Поэтому я против того, чтобы он прозябал там. В хорошем клубе, в хорошей команде, но не играл. Рекомендаций давать не хочу, хочу лишь, чтобы он играл.