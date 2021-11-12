ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Непомнящий: «Я против, чтобы Миранчук прозябал в „Аталанте“»

вчера, 22:40
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия6 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Известный российский тренер Валерий Непомнящий оценил игру полузащитника сборной России Алексея Миранчука в матче с Кипром (6:0) и высказался о перспективах игрока в «Аталанте».

Игра Алексея во вчерашнем матче? Два разных тайма: в первом тайме он был невыразителен, во втором сыграл на своем уровне.

Стоит ли ему переходить из «Аталанты» в другой итальянский клуб или возвращаться в Россию? Дело в том, что еще при его переходе я держался мнения, что игроку уровня Миранчука надо, чтобы он играл. Сидеть, ждать, адаптироваться и так далее – это не для него. Был бы он молодым человеком до 21 года – это одна история. Здесь совершенно другая история. Поэтому я против того, чтобы он прозябал там. В хорошем клубе, в хорошей команде, но не играл. Рекомендаций давать не хочу, хочу лишь, чтобы он играл.

Ранее появлялась информация о возможном переходе Миранчука.

Все новости
Головин: «Сборная России не должна бояться Хорватии»
Сегодня, 16:13 Комментарии7
Фетисов: «Хорватия лучше по всем показателям. России надо верить в себя»
Сегодня, 15:56 Комментарии7
Д. Комбаров: «России не нужно думать о ничьей в матче с Хорватией»
Сегодня, 15:54 Комментарии2
Мостовой: «Ничего страшного, если Россия останется в стыковых матчах»
Сегодня, 15:41 Комментарии4
«Человек удивительно чистой степени глупости». Уткин о Наумове
Сегодня, 15:09 Комментарии4
Д. Билялетдинов: «Хорваты далеко не безупречны. У них есть проблемы»
Сегодня, 14:49 Комментарии1
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:10
Не угадал с командой.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:59
Определяющим всё равно является мнение Миранчука.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:52
Может ему перейти в другой чемпионат.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:27
Миранчук с Кокориным случайно не пересекались? А то такое ощущение, что подхватил что-то воздушно-капельным от Александра. Ну ладно с "Аталантой" все и без него хорошо, но в сборной в первом тайме наверное был самый бесполезный игрок.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:43
Так и Миранчук против...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100