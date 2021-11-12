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Осинькин: «Игрокам „Крыльев“ надо пять раз подумать, прежде чем уходить»

вчера, 18:33

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как относится к возможным переходам игроков самарской команды в другие клубы. Ранее сообщалось, что итальянский агент Франко Камоцци порекомендовал «Спартаку» подписать трех полузащитников «Крыльев Советов»: Антона Зиньковского, Романа Ежова и Данила Пруцева.

Подобные вопросы надоели еще с прошлого года, несмотря на то, что мы играли в ФНЛ. И они задавались каждый тур, а футболисты и на сегодняшний день здесь. Они у нас в клубе прогрессируют и явно находятся не на потолке возможностей. Возможность клуба сделать их сильнее и дальше развивать точно есть. Пока у меня, кроме слухов и вопросов, нет никакой информации, что они должны куда-то перейти.

Я считаю, им важно побыть в нашей системе, чтобы по-настоящему адаптироваться в Премьер-лиге. У нас хорошее настроение, у команды что-то получается. Наверное, футболистам надо подумать пять раз, прежде чем уходить. В том числе и тем, кого вы перечислили. У меня просто гораздо шире список. У нас хороший коллектив. Ребятам сейчас, мне кажется, комфортно находиться рядом друг с другом в такой обстановке.

Недавно Осинькин был удостоен престижной награды по итогам месяца в РПЛ.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:12
Пусть остаются в Самаре навсегда.
AlVi77
AlVi77 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 07:36
В деревне по итогам сезона дела могут быть и получше, чем у столицы
112910415
112910415
вчера в 21:52
не все послушают тренера ..
ДСА
ДСА
вчера в 20:30
Просто набивают цену.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:03
Осинькина вполне можно понять, он собрав в Крыльях молодых пацанов сделал из них боеспособный коллектив, способный на равных играть с лидерами нашего футбола. Сегодня их можно сравнить, с пальцами одной руки, когда они действуют, как единый цельный орган, а дай им уйти в разные клубы и не факт, что они так же гармонично вольются в коллектив и приживутся там, и не будут отторгнутыми, как чужеродный элемент. И сейчас, когда пройдена только половина чемпионата, возникает угроза распада этого коллектива над созданием которого Осинькин работал последние годы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:22
Создайте им условия!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:19
надо в Госдуму внести закон - чтоб уходили только при согласии тренера !
А остальные пусть пашут за повышенную зарплату, тогда Газпром сдохнет как собака под забором !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:15
Каждый свою судьбу куёт сам и никто их не остановит.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:15, ред.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 18:41
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      вчера в 18:40
      Лучше быть первым в деревне.
      Capral
      Capral
      вчера в 18:38
      Безусловно, лучше работать и развиваться у Осинькина, чем загибаться у Руя или Шварца....
      Василий 50
      Василий 50
      вчера в 18:38
      Уходят за деньгами и садятся на лавку.
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 18:36
      Каждый защищает свои интересы
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      вчера в 18:35
      Пусть думают своей головой
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