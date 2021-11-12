Осинькин: «Игрокам „Крыльев“ надо пять раз подумать, прежде чем уходить»

Главный тренер «Крыльев Советов» рассказал, как относится к возможным переходам игроков самарской команды в другие клубы. Ранее сообщалось, что итальянский агент Франко Камоцци порекомендовал «Спартаку» подписать трех полузащитников «Крыльев Советов»: Антона Зиньковского, Романа Ежова и Данила Пруцева.

Подобные вопросы надоели еще с прошлого года, несмотря на то, что мы играли в ФНЛ . И они задавались каждый тур, а футболисты и на сегодняшний день здесь. Они у нас в клубе прогрессируют и явно находятся не на потолке возможностей. Возможность клуба сделать их сильнее и дальше развивать точно есть. Пока у меня, кроме слухов и вопросов, нет никакой информации, что они должны куда-то перейти.

Я считаю, им важно побыть в нашей системе, чтобы по-настоящему адаптироваться в Премьер-лиге. У нас хорошее настроение, у команды что-то получается. Наверное, футболистам надо подумать пять раз, прежде чем уходить. В том числе и тем, кого вы перечислили. У меня просто гораздо шире список. У нас хороший коллектив. Ребятам сейчас, мне кажется, комфортно находиться рядом друг с другом в такой обстановке.