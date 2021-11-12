Аршавин рассказал, кого из форвардов сборной России считает лучшим

Бывший игрок сборной России , занимающий пост директора «Зенита» по развитию молодежного футбола, поделился мнением о российских нападающих.

22-й номер не может не забивать в сборной? 22-й номер у кого? У Артёма [Дзюбы]? А он в сборной тоже под 22-м играл?

Ерохин? Мне кажется, он вместо Миранчука должен выйти [против Хорватии].

По классу, если честно, из всех нападающих Смолов самый классный. Просто он не забивает, но я бы ставил его. Другие нападающие – один уже не будет европейского уровня, а другой пока еще не европейского уровня.

Если мы будем сразу играть на ничью, нам железно закинут. Странно только, что матч пройдет не на «Максимире» в Загребе, потому что, мне кажется, они никому там не проигрывали, а в Сплите.