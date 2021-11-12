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Аршавин рассказал, кого из форвардов сборной России считает лучшим

вчера, 20:33
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 17:00 Не начался

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин, занимающий пост директора «Зенита» по развитию молодежного футбола, поделился мнением о российских нападающих.

22-й номер не может не забивать в сборной? 22-й номер у кого? У Артёма [Дзюбы]? А он в сборной тоже под 22-м играл?

Ерохин? Мне кажется, он вместо Миранчука должен выйти [против Хорватии].

По классу, если честно, из всех нападающих Смолов самый классный. Просто он не забивает, но я бы ставил его. Другие нападающие – один уже не будет европейского уровня, а другой пока еще не европейского уровня.

Если мы будем сразу играть на ничью, нам железно закинут. Странно только, что матч пройдет не на «Максимире» в Загребе, потому что, мне кажется, они никому там не проигрывали, а в Сплите.

Ранее стало известно, кто рассудит матч Хорватия — Россия.

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Все комментарии
batog
batog ответ youtomee (раскрыть)
сегодня в 04:52
Что бы он не забил!!!
batog
batog
сегодня в 04:48
56ьный вывод Суперэксперта: ставить в нападение Сборной Страны. тех кто не забивает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
steelhead
steelhead ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:37
Мостовой в той форме, что сейчас набрал, Ловрена, Виду и Баришича даже не заметит, если не 79ется ментально. Для Смолова эти пресонажи и 10 лет назад авторитетами вряд ли были. Полузащита, конечно, ужасно крутая у хорватов. Но кто сказал, что будет легко? Надо не 29 и выходить показывать, как КриРо и Симеоне, у кого больше.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 00:36
Каждый кулик хвалит своё болото...
steelhead
steelhead ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 00:27
Если хорваты быстро не забьют, то жидко 79уться, как все бывшие юги. Щас бы на пару деньков Хохлова с Бердыевым, научить, как на 0 играть в первом тайме)))).
steelhead
steelhead
сегодня в 00:24
Щава, игры смотри. Какой голешник Заболотный положил, даже для Левандовского - эталон. Жаль, свое не забивает, конечно))))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:53
Обо76ся ты шавка . не тебе 56у судить !
Gahi
Gahi ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:51
Вот именно, выделять никого не хочется давая определение, что один лучше другого. Но есть команда, которую собрали из того что есть и остаётся надеяться только на то, что они смогут прыгнуть выше головы и постараются добиться нужного результата в этой игре. Удачи
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 23:41
Лично у меня надежда на то, что у хорватов, которые поставлены в патовое положение необходимостью обязательной победы, затрясутся коленки и не всё будет получаться, в том числе и в завершающей фазе атаки. У нас забивать некому, футболисты весьма слабенькие, недостаточно технически оснащённые и до удивления медленные в принятии решений, поэтому "надежда" только на хорватов.
zooveterinar
zooveterinar ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:21
Тож было при СССР!!! При нем родимом и о нас заботилися!!!
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 23:01
В принципе согласен...но как подумаю, что по этим параметрам Дзюба лучший...наколотил же "дураков")...караул)...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:57
Про "закинут" Ондрюша знает не понаслышке)))
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:56
Для нашей сборной,форварды это большая роскошь!!!
ДСА
ДСА
вчера в 22:46
Тут главное Феде пенальти бить не давать.
Gahi
Gahi
вчера в 22:04
Всегда удивляют когда профессионалы, хотят приукрасить того или иного футболиста больше того что он может показать себя на самом деле в сложной ситуации во время матча и не подвести команду. А то что Смолов один из таких игроков он сам знает об этом, который ударом в стиле Паненка в ворота сборной Хорватии закрыл дорогу выхода сборной России в полуфинал Чемпионата Мира 2018 года. Так что нападающий сборной России по футболу Федор Смолов после этой игры заявил, что неуверенность в своих силах помешала ему удачно пробить пенальти в серии 11-метровых ударов в четвертьфинале чемпионата мира-2018 с Хорватией. И как можно об этом говорить что Смолов лучший перед решающим матчам сборной России с Хорватией зная какой Федор неуверенный перед хорватами. Поэтому нужно акцент делать перед важной игрой на то, что вся команда сборной России может быть ещё лучше и им под силу добиться нужного результата в самом главном матче этого сезона. Удачи
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:55, ред.
"От Москвы до Ленинграда и обратно до Москвы
Пляшут линии ограды и мосты"...))...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:44
Одни эксперты а нам велено слушать этот бред.
Triem
Triem
вчера в 21:40
Ну если и ничью не отстоять, тогда зачем выходить на ЧМ?!
youtomee
youtomee
вчера в 21:34
"Смолов самый классный. Просто он не забивает" - но это уже наши проблемы, как говорится, а Андрюха бы его оставил
sv_1969
sv_1969 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:31
рыжий ещё тот надменный типок! жизнь не учит((
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:31
"По классу, если честно, из всех нападающих Смолов самый классный. Просто он не забивает, но я бы ставил его."(с)
Булочку с маком изволил откушать что ли?)
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:28
Нет, ждем Бузову
tsk116
tsk116
вчера в 21:25, ред.
Только не Миранчук Это фиаско.
4RT
4RT
вчера в 21:24
Их нет
berda2003
berda2003
вчера в 21:15
директор «Зенита» по развитию молодежного футбола!!! - ужас!
если мы хотим, чтобы на этом бездельнике наш футбол закончился - побольше таких липовых директоров!!
particular
particular
вчера в 21:15
Пожалуй, классификация форвардов должна опираться, прежде всего, на результативность, талант и фарт... Ибо, это позволит распечатать ворота большинства соперников... Но никак не на уровень и класс нападающего... В бомбардирском деле важны голы (кривые, трудовые и дураки), а не километры бега на пользу команде и классное движение около штрафной...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:02, ред.
Как вспомнишь всех ребят по именам... Какие там Смоловы, Дзюбы, Чаловы и прочие. А как они играли против лучших сборных Европы, сам чёрт им был не страшен.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 21:00
А разве не понятно, что они там все до одного ненавидят Карпина и его сборную? от Орлова до Боярского
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:00
Ну если бы Шава не всунул бы в тему Артемку, то питерские болелы могли бы его просто не понять...
lobsterdam
lobsterdam ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 20:59
Это понятно, но речь-то о настоящем положении. " Ну где я вам других писателей, (пардон, футболистов), возьму..." - из речи одного выдающегося политического деятеля 20 века.
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