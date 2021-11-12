Спортдир «Рубина»: «Журналисты Хвиче голову взорвали, он не играл 2 месяца»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал слухи, что хавбек команды мог перейти в «Милан».

Вы знаете, больше ничего по этому футболисту мы комментировать не будем. До того момента, когда что-то произойдет. Вы все, журналисты, звоните, ему голову взорвали — в итоге человек два месяца в футбол не играл.