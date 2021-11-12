Спортдир «Рубина»: «Журналисты Хвиче голову взорвали, он не играл 2 месяца»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал слухи, что хавбек команды Хвича Кварацхелия мог перейти в «Милан».
Вы знаете, больше ничего по этому футболисту мы комментировать не будем. До того момента, когда что-то произойдет. Вы все, журналисты, звоните, ему голову взорвали — в итоге человек два месяца в футбол не играл.
Сами то небойсь подливали масла в костер потенциальной продажи))) дирехтора))
Сами то небойсь подливали масла в костер потенциальной продажи))) дирехтора))
Аналогично мучается и Ларссон в Спартаке. Тоже грезил мыслями о СериАле, АПЛ и Ла Лиге - но никто его не купил и теперь швед бегает с кислой миной.
Вывод: надо уметь не только развивать, но и вовремя продавать перспективных игроков!
Аналогично мучается и Ларссон в Спартаке. Тоже грезил мыслями о СериАле, АПЛ и Ла Лиге - но никто его не купил и теперь швед бегает с кислой миной.
Вывод: надо уметь не только развивать, но и вовремя продавать перспективных игроков!