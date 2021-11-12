ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Спортдир «Рубина»: «Журналисты Хвиче голову взорвали, он не играл 2 месяца»

вчера, 16:37

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал слухи, что хавбек команды Хвича Кварацхелия мог перейти в «Милан».

Вы знаете, больше ничего по этому футболисту мы комментировать не будем. До того момента, когда что-то произойдет. Вы все, журналисты, звоните, ему голову взорвали — в итоге человек два месяца в футбол не играл.

Все новости
Головин: «Сборная России не должна бояться Хорватии»
Сегодня, 16:13 Комментарии7
Фетисов: «Хорватия лучше по всем показателям. России надо верить в себя»
Сегодня, 15:56 Комментарии7
Д. Комбаров: «России не нужно думать о ничьей в матче с Хорватией»
Сегодня, 15:54 Комментарии2
Мостовой: «Ничего страшного, если Россия останется в стыковых матчах»
Сегодня, 15:41 Комментарии4
«Человек удивительно чистой степени глупости». Уткин о Наумове
Сегодня, 15:09 Комментарии4
Д. Билялетдинов: «Хорваты далеко не безупречны. У них есть проблемы»
Сегодня, 14:49 Комментарии1
Сортировать
Все комментарии
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:26, ред.
Олег хотел куш, а получил охапку груш.
Сами то небойсь подливали масла в костер потенциальной продажи))) дирехтора))
makkie
makkie
вчера в 20:34
Разобиделся парень, что его не продали в Европу.
Аналогично мучается и Ларссон в Спартаке. Тоже грезил мыслями о СериАле, АПЛ и Ла Лиге - но никто его не купил и теперь швед бегает с кислой миной.

Вывод: надо уметь не только развивать, но и вовремя продавать перспективных игроков!
pomor45
pomor45 ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:30
Возможно между этими частями тела у него разницы нет, что среди футболеров не такая уж и редкость.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 20:25
Вы хотели сказать ртом ?
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 19:49, ред.
Левонид любит работать с молодежью,Левонид может из молодежи лепить игроков,вот и слепил,скоро за пивом ему бегать будет..)))Журналисты-то тут при чем?
berda2003
berda2003
вчера в 19:25
ваша хвича обыкновенный мыльный пузырь... надутый не ротом...
112910415
112910415
вчера в 19:08
а говорят, спортсмены ничего не читают и не слушают ...
particular
particular
вчера в 19:07
Пока ему взрывали голову, он перестал рвать @опу :)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:24
В Сан-Морино его звали, это рядом.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 17:47
Надо полагать Хвиче стало не интересно таскать рояль в Рубине, а на международном уровне он показывает себя во всей красе, чтобы побыстрее заметили.
4RT
4RT
вчера в 17:35
Сделали из Хвиче "суперзвезду",а он и поверил 😁
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:27, ред.
Вывод один: этот футболист не стоит того, чтобы о нём вообще говорить в превосходных тонах. Блеснуть в какой-то момент может любой из нас, а вот держаться на плаву длительное время - только достойный. Кварацхелия, по всей видимости, - из первых. Что-то я не припомню, чтобы хвалебные слова вскружили голову тем же Месси и Роналду ( фамилий можно привести не один десяток ), и они перестали играть. А вот наш Хвича сдулся, значит, что-то у него внутри с гнильцой. Если мужик - возьмётся за ум, если тряпка... Пожелаем вернуться ему на прежний уровень, а то технарей у нас в футболе вообще не осталось, а если ещё и грузин загрустит...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:21
Может быть ему лучше найти хорошего психотерапевта !
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:17
Да ужжжж!!! Раздраконил Хвича скаутов своим дублем в ворота Швеции.
beefs
beefs
вчера в 16:53
лежал и мечтал как будет играть в Италии...
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:50
Почаще бы так голову взрывало.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:46
Как ему не посочувствовать?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100