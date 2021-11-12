Рианчо: «Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем ЧМ в Катаре»

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал победу сборной России над Кипром.

Сборная России показывает фантастическую игру. Очень уверенная победа над Кипром. Если был бы счет 7:4 — не так хорошо, как 6:0. Уверен, команда Карпина полетит в Катар. С Хорватией, конечно, будет сложно, но я не сомневаюсь в успехе России.