Рианчо: «Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем ЧМ в Катаре»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу сборной России над Кипром.
Сборная России показывает фантастическую игру. Очень уверенная победа над Кипром. Если был бы счет 7:4 — не так хорошо, как 6:0. Уверен, команда Карпина полетит в Катар. С Хорватией, конечно, будет сложно, но я не сомневаюсь в успехе России.
Хочу обратиться к Валерию Георгиевичу: «Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем ЧМ в Катаре, я люблю Россию». У сборной России все 11 игроков — большие профессиональные своего дела. Я завидую вашему главному тренеру.
11 больших профессионалов у нас оказывается...из 25-ти игроков...
Остальные 14...маленькие....или вовсе не профессионалы...
11 больших профессионалов у нас оказывается...из 25-ти игроков...
Остальные 14...маленькие....или вовсе не профессионалы...
Хотя чему удивляться , в Спартаке побывали все !
Тем более так хорошо поет ...
на неустойку уже точно наговорил !
Хотя чему удивляться , в Спартаке побывали все !
Тем более так хорошо поет ...
на неустойку уже точно наговорил !