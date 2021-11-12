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Рианчо: «Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем ЧМ в Катаре»

вчера, 14:44
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия6 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу сборной России над Кипром.

Сборная России показывает фантастическую игру. Очень уверенная победа над Кипром. Если был бы счет 7:4 — не так хорошо, как 6:0. Уверен, команда Карпина полетит в Катар. С Хорватией, конечно, будет сложно, но я не сомневаюсь в успехе России.

Хочу обратиться к Валерию Георгиевичу: «Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем ЧМ в Катаре, я люблю Россию». У сборной России все 11 игроков — большие профессиональные своего дела. Я завидую вашему главному тренеру.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:05
Рауль конечно тот ещё мастер комплиментов...))
11 больших профессионалов у нас оказывается...из 25-ти игроков...
Остальные 14...маленькие....или вовсе не профессионалы...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:22
Подлизывать он мастер
bratskij
bratskij
вчера в 21:54
Походу он накурился.
tsk116
tsk116
вчера в 21:29
Это де сколько надо выпить
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:58
pomor45
pomor45
вчера в 20:39
Парень явно на мели.
juvenale
juvenale
вчера в 20:25
Другими словами -Валера дай заработать!
Сп62
Сп62
вчера в 20:22
Из него неплохой вышел бы журналист. Фантазия работает на уровне.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:30
Этот физрук не знает уже куда податься, всем себя предлагает но вот никто не берет.
war4ar
war4ar
вчера в 19:16
Судя по высказываниям, это испанский Кама пуля
ABir
ABir
вчера в 19:15
Сейчас многие будут искать себе тёплые и не слишком хлопотные места с хорошими зарплатами. Но расслабляться нельзя, главная задача по выходу в финальную часть ЧМ ещё не решена
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:09
Хороший троллинг!
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:36
Ну конечно, конечно) Так он о тебе и вспомнил! Валера и без тебя справится, может быть...
Конь 666
Конь 666
вчера в 18:24
С такими профессионалами из группы не выйдешь. При любом тренере.
valt134
valt134
вчера в 17:59
Ээээээ, Брат... А вот мешать вино с виски и полировать пивом не стоит! Наутро мои слова до тебя дойдут.
Pampers1
Pampers1
вчера в 17:56
Этого срочно в Кащенко
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 17:55, ред.
Каждый дармоед пытается примазаться ко вчерашнему успеху сборной. Рианчо, ты кто? От федуна деньги просто так получал за ничегониделанье, думает и в сборной так же. Иди пенсионеров в доме престарелых тренировать, а не в сборную.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:54
А это кто такой ?
Хотя чему удивляться , в Спартаке побывали все !
Тем более так хорошо поет ...
на неустойку уже точно наговорил !
shur
shur
вчера в 17:53
...порно...!
4RT
4RT
вчера в 17:37
Дармоеды так и трутся подле кормушки 😁
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:34
На ЧМ еще попасть нужно.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:52
Рианчо : Семак, позови меня в доильню, я хочу правильный корпоратив
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ memphis (раскрыть)
вчера в 16:38
А когда Черчесов возглавил сборную она разве на ходу была?
Apokalipsys
Apokalipsys
вчера в 16:36
В сборной только вратарей 5 человек... Остальные 6 про которых говорил этот дядя тоже профессионалы.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:28
Надо брать пока не передумал
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 16:24
Перестаньте наливать испанцу!
Alexey24
Alexey24
вчера в 16:12
Бухой похоже...
katalonez
katalonez
вчера в 15:52
Ощущение как будто интервью слабоумного прочитал
memphis
memphis
вчера в 15:37
Дзюба, Черчесов, Рианчо, Черданцев - все Спартаковцы набиваются в очередь когда сборная на ходу
LOpp
LOpp
вчера в 15:31
Ну возьмите меня. (с)
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