Мостовой: «Сборной России не стоит бояться стыковых матчей»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой порассуждал о предстоящем матче национальной команды против Хорватии в рамках отбора ЧМ -2022.

Одной команде нужна победа, другую устраивает ничья. Две команды могут попасть на чемпионат мира. Одна — напрямую, другая — через стыковые матчи. Я посмотрел на соперников, которые могут попасться при неудачном исходе матча с Хорватией. Ну там ничего такого страшного нет. Сборной России не стоит бояться стыковых матчей. Все уже прошли напрямую. Испанцы, португальцы, итальянцы тоже пройдут. В стыковых матчах никого и не будет. По игре воскресной мало что можно сказать. Начало игры скажет обо всем. Хорошо, что матч будет в Сплите. Там трибун в трансляции не видно. Будет атмосфера ближе к огню. Да и хорваты нам показали, как умеют разбираться.

Насколько опасно выходить и изначально играть с хорватами на ничью? Я за свою карьеру ни разу не выходил и не играл на ничью. Ясное дело, что ты выходишь играть на победу. Ничья устраивает всегда в том случае, когда команда соперника гоняет тебя по полю, но никак не может забить и матч заканчивается со счетом 0:0 или 1:1. Вот тогда тебя устраивает ничья. Таких случаев множество. Вот в чем преимущество ничьи.

Вспомните матч России с испанцами на чемпионате мира домашнем. Всю игру они владели мячом, били по воротам, создавали угрозы. Но прошли дальше все равно мы. А по статистике у нас был антирекорд по всем показателям. Выбивали мячи на трибуны и тянули время. Понятно, что на ничью никто не выходит играть. Если будет момент, взял, ударил и попал в девятку.