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Мостовой: «Сборной России не стоит бояться стыковых матчей»

вчера, 20:53
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 17:00 Не начался

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой порассуждал о предстоящем матче национальной команды против Хорватии в рамках отбора ЧМ-2022.

Одной команде нужна победа, другую устраивает ничья. Две команды могут попасть на чемпионат мира. Одна — напрямую, другая — через стыковые матчи. Я посмотрел на соперников, которые могут попасться при неудачном исходе матча с Хорватией. Ну там ничего такого страшного нет. Сборной России не стоит бояться стыковых матчей. Все уже прошли напрямую. Испанцы, португальцы, итальянцы тоже пройдут. В стыковых матчах никого и не будет. По игре воскресной мало что можно сказать. Начало игры скажет обо всем. Хорошо, что матч будет в Сплите. Там трибун в трансляции не видно. Будет атмосфера ближе к огню. Да и хорваты нам показали, как умеют разбираться.

Насколько опасно выходить и изначально играть с хорватами на ничью? Я за свою карьеру ни разу не выходил и не играл на ничью. Ясное дело, что ты выходишь играть на победу. Ничья устраивает всегда в том случае, когда команда соперника гоняет тебя по полю, но никак не может забить и матч заканчивается со счетом 0:0 или 1:1. Вот тогда тебя устраивает ничья. Таких случаев множество. Вот в чем преимущество ничьи.

Вспомните матч России с испанцами на чемпионате мира домашнем. Всю игру они владели мячом, били по воротам, создавали угрозы. Но прошли дальше все равно мы. А по статистике у нас был антирекорд по всем показателям. Выбивали мячи на трибуны и тянули время. Понятно, что на ничью никто не выходит играть. Если будет момент, взял, ударил и попал в девятку.

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите и начнется в 17:00 (мск).

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:33
Не бойтесь гранаты, она ручная! 😄😁😆
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:25
Не надо доводить до стыков!
Futurista
Futurista ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 22:00
Бесполезно мышь мотивировать на битву с котом...главное не быть мышью)...
Землянин
Землянин
вчера в 21:45
В стыках надо будет уже обходить не одну команду, там мини турнир намечается. Так что лучше выходить самим сразу с первого места
112910415
112910415
вчера в 21:38
придётся прислушаться к Мостовому в данном случае
4RT
4RT
вчера в 21:28
Нам выбирать не приходится.
Cat01
Cat01
вчера в 21:20
Лучше их не иметь
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:19
Подстелил соломку на всякий случай...
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:04
В общем для нас решится всё в воскресенье.
beefs
beefs
вчера в 21:00
не ищи отход, нужно настраиваться на победу с Хорватией...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:00
напомните ему Словению в стыках... и тогда команда у нас была на порядок лучше нынешней, и мы остались без ЧМ!
Да и те же испанцы, португальцы, итальянцы еще не гарантировали себе выход, и даже если выйдут они, то в стыки попадут шведы, сербы, швейцарцы.... короче говоря, просто нам точно не будет
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:59
Бояться не надо, но постараться их избежать нужно. Скорее всего в стыках попадется сборная не менее опасная, чем Хорватия, а на данном этапе с Хорватией достаточно сыграть вничью.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:57
Многие почему-то говорят, кто Карпин великий мотиватор... Вот и посмотрим...
Artemon9
Artemon9
вчера в 20:56
Хватит уже каркать
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:55
Как раз стыков и стоит бояться.
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