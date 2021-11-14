Джикия — 1-й игрок, дважды выходивший с капитанской повязкой при Карпине

Защитник «Спартака» Георгий Джикия выведет сборную России с капитанской повязкой на матч отбора на ЧМ-2022 против сборной Хорватии.
Джикия стал первым футболистом, который дважды получил капитанскую повязку под руководством Валерия Карпина в национальной команде. Первый раз Джикия был капитан в матче против сборной Хорватии (0:0), который проходил в Москве.
В пяти других играх под руководством Карпина капитанами были Фёдор Смолов, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Александр Головин.