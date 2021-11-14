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Джикия — 1-й игрок, дважды выходивший с капитанской повязкой при Карпине

вчера, 16:16
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия выведет сборную России с капитанской повязкой на матч отбора на ЧМ-2022 против сборной Хорватии.

Джикия стал первым футболистом, который дважды получил капитанскую повязку под руководством Валерия Карпина в национальной команде. Первый раз Джикия был капитан в матче против сборной Хорватии (0:0), который проходил в Москве.

В пяти других играх под руководством Карпина капитанами были Фёдор Смолов, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Александр Головин.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:31
теперь это будет плохой приметой !
YVG
YVG
вчера в 19:57
Ничего хорошего в этом нет, серый игрок не должен быть капитаном.
Землянин
Землянин ответ RTS-25 (раскрыть)
вчера в 19:43, ред.
Не выдумывай, по себе не суди. Ты сам то поешь гимн или из тех, кто против спортсменов, кто больше всех кричит за бойкот международных соревнований, потому что там нет флага и гимна, а сам и слов то гимна не знаешь и цвета флага в правильном порядке не назовёшь 👻
RTS-25
RTS-25
вчера в 18:47
Это тот, который не поёт гимн Страны. Из какого он клуба?
Futurista
Futurista ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 17:00
Лучше суеверный авантюрист, чем миссионер-вегетарианец)...
pomor45
pomor45
вчера в 16:29
Вот уж не думал, что этот авантюрист может быть ещё и суеверным.
shlomo
shlomo
вчера в 16:17
Пусть это будет хорошим знаком!
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