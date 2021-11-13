ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

У ЦСКА самый стабильный состав в Европе по данным центра исследований

вчера, 12:08

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал данные о составах европейских клубов.

Самой стабильной командой стал ЦСКА. Чтобы измерить стабильность команд, CIES выбрал переменную среднего количества лет, в течение которых игроки выступают за определённую команду. В среднем футболисты задерживаются в ЦСКА на 4.83 года. На втором месте расположился «Шахтёр», а на третьем — «Реал».

Все новости
Мбаппе первым за 36 лет сделал хет-трик за Францию в официальном матче
Сегодня, 00:00 Комментарии14
Бэйл — второй игрок в истории сборной Уэльса с 100+ матчами за команду
Вчера, 22:36 Комментарии5
Ндиди — лучший игрок топ-5 лиг по отборам и перехватам
Вчера, 20:25 Комментарии2
Вильена — лидер по проценту успешных отборов в нынешнем сезоне РПЛ
Вчера, 15:10 Комментарии2
Кейн — первый игрок сборной Англии за 28 лет, забивший «идеальный» хет-трик
Вчера, 08:48 Комментарии17
Бускетс провёл 133-й матч за Испанию и сравнялся с Хави
12 ноября Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 20:18
И не сильный он у вас,а повезло с нами вам,ой удаче спасибо скажи
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 20:18
Мы с тобой поговорим весной,не радуйся ты так
Конь 666
Конь 666
вчера в 18:20
Неплохо. Но кто заказывает такие исследования?
Союзник противников
Союзник противников ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:59
ТО ли дело "Спартак"-ит деньги есть,и успехов-куча!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ blitz (раскрыть)
вчера в 17:03
Заранее написал,будем после следующего тура!
oFANATo
oFANATo ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:54
И да же такой состав сильнее спартака с 9- го. места РПЛ 🤗
blitz
blitz ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 16:50
С чего ты взял что на шестом месте?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:17
Стабильный не значит хороший. Были бы у ЦСКА деньги на дорогих футболистов то давно бы обновили состав, ну а пока приходится играть с Чаловыми и Обляковыми.
tsk116
tsk116
вчера в 16:14
А толку
Robinson
Robinson
вчера в 16:12
Все просто стабильно нет денег на трансферы.
firewing
firewing
вчера в 15:20
Самое стабильное место - кладбище, если что...
Хиромант
Хиромант
вчера в 14:42
"У ЦСКА самый стабильный состав в Европе по данным центра исследований"....

- А английские, итальянские, французские, немецкие клубы смотрят на это, и слёзы утирают - им так не жить!!!
Брулин
Брулин
вчера в 13:55
Говорить надо не о стабильности,
а о силе и эффективности состава !
До ухода ,,старых’’ игроков , можно было говорить о стабильности !
А какая стабильность, может быть
с игроками( уровня) облякова или ахметов, например ?
makkie
makkie
вчера в 13:18
И самый слабый за последние годы.
Кончились деньги у Гинера - ни тебе сильного состава, ни тебе результатов.
Ironigor
Ironigor ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 13:15
Да уже седая борода , какие тут слепые котята !)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:10
Печально но всё равно лидеры в этом компоненте.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:10
Быстро только котята рождаются, но слепыми))).
berda2003
berda2003
вчера в 13:06
и кто зарплату платит этим бездельникам?...
ещё очень хотелось бы знать суммарный вес всех козявок вытащенных из носа каждого игрока во всех чемпионатах гейропы отдельно - задач трудная, но очень нужная и полезная!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:03
Хоть в чём то первые
particular
particular
вчера в 12:52, ред.
Этот стабильный состав, во всех его вариациях, пока только стабильно сливает там, где надо брать... Лучше с текучкой быть в призах и играть в ЕК, чем утешать себя стабильностью... От которой один шаг до стагнации...
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:48
Просто статистика и на это всё ! )
Ironigor
Ironigor ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 12:47
Ждём, а дождаться всё никак не можем !)
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 12:44
Надеюсь зимние трансферы смогут изменить ситуацию
Gahi
Gahi
вчера в 12:42
Стабильность клуба ЦСКА это хорошо, но она не может пока повлиять на качество игры команды, чтобы выигрывать трофеи. Эта главная цель всех клубов добиваться больших побед и кубков. Удачи
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:27
И снова ЦСКА и Шахтер уделали реал!)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:22
К этому показателю ещё бы добавить высококачественную стабильную игру.)).
Ждём.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:21
Оказывается, стабильность не залог успеха.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:13
Поэтому мы на 6 месте!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100