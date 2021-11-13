"У ЦСКА самый стабильный состав в Европе по данным центра исследований"....

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал данные о составах европейских клубов.
Самой стабильной командой стал ЦСКА. Чтобы измерить стабильность команд, CIES выбрал переменную среднего количества лет, в течение которых игроки выступают за определённую команду. В среднем футболисты задерживаются в ЦСКА на 4.83 года. На втором месте расположился «Шахтёр», а на третьем — «Реал».
- А английские, итальянские, французские, немецкие клубы смотрят на это, и слёзы утирают - им так не жить!!!
- А английские, итальянские, французские, немецкие клубы смотрят на это, и слёзы утирают - им так не жить!!!
а о силе и эффективности состава !
До ухода ,,старых’’ игроков , можно было говорить о стабильности !
А какая стабильность, может быть
с игроками( уровня) облякова или ахметов, например ?
а о силе и эффективности состава !
До ухода ,,старых’’ игроков , можно было говорить о стабильности !
А какая стабильность, может быть
с игроками( уровня) облякова или ахметов, например ?
Кончились деньги у Гинера - ни тебе сильного состава, ни тебе результатов.
Кончились деньги у Гинера - ни тебе сильного состава, ни тебе результатов.
ещё очень хотелось бы знать суммарный вес всех козявок вытащенных из носа каждого игрока во всех чемпионатах гейропы отдельно - задач трудная, но очень нужная и полезная!!!
ещё очень хотелось бы знать суммарный вес всех козявок вытащенных из носа каждого игрока во всех чемпионатах гейропы отдельно - задач трудная, но очень нужная и полезная!!!
Ждём.
Ждём.