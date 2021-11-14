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Сборная России никогда в своей истории не выигрывала у сборной Хорватии

вчера, 10:38
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сегодня сборная России проведёт заключительный матч в рамках группового этапа отбора на ЧМ-2022 против сборной Хорватии.

За всю историю национальная команда пять раз встречалась со сборной Хорватии, однако не смогла одержать ни одной победы:

Россия — Хорватия — 0:0. 6 сентября 2006 года. Отбор Евро-2008.

Хорватия — Россия — 0:0. 6 июня 2007 года. Отбор Евро-2008.

Россия — Хорватия — 1:3. 11 ноября 2015 года. Товарищеский матч.

Россия — Хорватия — 2:2 (пен. — 3:4). 7 июля 2018 года. 1/4 финала ЧМ-2018.

Россия — Хорватия — 0:0. 1 сентября 2021 года. Отбор ЧМ-2022.

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Все комментарии
bonek
bonek
сегодня в 00:46
И НЕ выиграет в ближайшем будущем
lobsterdam
lobsterdam ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 20:44
Вера - это ничем и никак не обоснованное утверждение (кроме этого есть Федор Кудряшов). То есть верь, не верь исход один...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Знатог (раскрыть)
вчера в 19:43, ред.
suzuki или как там было в 3ей GTA? любой подходящий вылысыпед) И от слова "Лысый")
RTS-25
RTS-25
вчера в 19:03
Посмешили и футболисты, и комментаторы. Приподняли настроение, посмешили немного. Театр лицедеев одним словом.
Чист
Чист ответ РемаркБулгакыч1972 (раскрыть)
вчера в 18:03
да традиций нарушать не надо -как делали доброе надо продолжить
Знатог
Знатог
вчера в 16:55
Мерседесы их устроют?
rey_luka
rey_luka
вчера в 16:49
Удачи хорватам👍👍👍🙏🙏🙏
Dima salev
Dima salev
вчера в 16:34, ред.
Италия всегда была неудобный соперник для Германии. Даже в лучшие годы немцы проиграли слабейшый Италянцам. Судья по статистике Россия для Хорватия неудобный соперник, поэтому решающий матч не будет фартыт в пользу Хорватов,
Если Россия забьёт гол первым тогда Хорватия проиграет.
ariec93
ariec93
вчера в 15:50
А сколько приходилось читать "Та Хорватия - это другой уровень, там все в топ-5 чемпионатах играют"
А по факту видим равные результаты.
pomor45
pomor45
вчера в 15:38
Самое время размочить счёт.
Dauletbek
Dauletbek ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 15:26
Спать)
Kosmos58
Kosmos58 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 15:26
Надерут нашим задницу! Ой, надерут ...
Dauletbek
Dauletbek ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 15:24
За то в деревне живёшь. В этом тоже есть прелесть!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 15:22
Ничьи много. Ничья устроит Россию
Хиромант
Хиромант ответ brooks (раскрыть)
вчера в 14:57
- Молодец! Реально - уважуха! А мне ещё 1 км шлёпать до ближайшего магазина... А маршрутки в деревне - увы, не ходят... Побежал..., а то без допинга такой матч смотреть - никаких матерных слов не хватит...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 14:40
Всё когда нибудь случается в первый раз
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:28
Мы проиграли хорватам только товарищеский матч. Все официальные игры с ними завершились вничью. Такой результат нас сегодня устроит. Удачи сборной России!
minai
minai
вчера в 14:21
В основном ничьи. Исходя из этого можно считать Хорватию по футбольным меркам дружественной командой, так что, пусть всё и закончится миром.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 14:16
статистика за нас :(
Misha78
Misha78
вчера в 14:12
Хорватия хорошая команда, они спокойно и через стыки пройдут. Дайте дорогу России!!!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 13:54
Скатают ничейку и сегодня
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:52
Недолго осталось, скоро узнаем в какой пункт статистики попадет результат.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 13:37
Нужно когда-то начинать выигрывать, почему бы не сегодня.
РемаркБулгакыч1972
РемаркБулгакыч1972
вчера в 13:16
У Хорватии есть традиция, раз в 14 лет,в ноябре, выводить сб.России на крупный футбольный турнир.В прошлый раз нужна была только победа.В этот раз, чтобы вывести Россию на ЧМ Хорватам хватит и ничьи. ХОРВАТИЯ ОТДОХНИ!!!😁😁😁
Рагнарёк
Рагнарёк ответ Твой Арсен (раскрыть)
вчера в 13:14
вроде-бы решающий промах сделал Марио...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:12
— Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.
Nordmansvg
Nordmansvg
вчера в 13:11, ред.
Прогноз - 3:1
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 13:05
Должно же случиться сегодня что-то в первый раз... например, ещё не было крупной победы сборной Хорватии)))
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:02
Я согласен на ничью ....
4RT
4RT
вчера в 13:01
А нам сегодня и не нужно выигрывать. Скатаем очередную ничью и порядок 😁
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