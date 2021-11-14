Сборная России никогда в своей истории не выигрывала у сборной Хорватии

Сегодня сборная России проведёт заключительный матч в рамках группового этапа отбора на ЧМ-2022 против сборной Хорватии.
За всю историю национальная команда пять раз встречалась со сборной Хорватии, однако не смогла одержать ни одной победы:
Россия — Хорватия — 0:0. 6 сентября 2006 года. Отбор Евро-2008.
Хорватия — Россия — 0:0. 6 июня 2007 года. Отбор Евро-2008.
Россия — Хорватия — 1:3. 11 ноября 2015 года. Товарищеский матч.
Россия — Хорватия — 2:2 (пен. — 3:4). 7 июля 2018 года. 1/4 финала ЧМ-2018.
Россия — Хорватия — 0:0. 1 сентября 2021 года. Отбор ЧМ-2022.
Будем надеяться и верить в то, что сегодня поздравим сборную России с тем, что она заняла первое место в группе Н и с сегодняшнего дня обеспечила себе право быть участником ЧМ-2022...
Удачи сборной России в сегодняшнем матче со сборной Хорватии!
Будем надеяться и верить в то, что сегодня поздравим сборную России с тем, что она заняла первое место в группе Н и с сегодняшнего дня обеспечила себе право быть участником ЧМ-2022...
Удачи сборной России в сегодняшнем матче со сборной Хорватии!