Сборная России никогда в своей истории не выигрывала у сборной Хорватии

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вчера, 10:38

Сегодня сборная России проведёт заключительный матч в рамках группового этапа отбора на ЧМ -2022 против сборной Хорватии.

За всю историю национальная команда пять раз встречалась со сборной Хорватии, однако не смогла одержать ни одной победы:

Россия — Хорватия — 0:0. 6 сентября 2006 года. Отбор Евро-2008.

Хорватия — Россия — 0:0. 6 июня 2007 года. Отбор Евро-2008.

Россия — Хорватия — 1:3. 11 ноября 2015 года. Товарищеский матч.

Россия — Хорватия — 2:2 (пен. — 3:4). 7 июля 2018 года. 1/4 финала ЧМ -2018.