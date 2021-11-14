Мбаппе первым за 36 лет сделал хет-трик за Францию в официальном матче

Сборная Франции встречается с командой Казахстана (4:0, второй тайм) в отборе ЧМ-2022.
Три мяча французской команды забил форвард Килиан Мбаппе из ПСЖ.
Мбаппе стал первым игроком сборной Франции, которому удалось сделать хет-трик в официальном матче, за последние 36 лет.
Ранее это сделал Доминик Рошто 30 октября 1985 года в игре с Люксембургом (6:0) в отборе на ЧМ-1986.
Также Мбаппе, недавно забивший впечатляющий гол на тренировке, впервые в карьере забил в трех играх за Францию подряд.
Это отсылка Oxxxymiron, который на днях выпустил вместо нового альбома miXXXtape III: Смутное Время (2014-2021), там 36 треков( 2 новых, остальные старые), столько же сколько лет исполнителю
https://www.youtube.com/watch?v=NGNbuOdi_oU
Это отсылка Oxxxymiron, который на днях выпустил вместо нового альбома miXXXtape III: Смутное Время (2014-2021), там 36 треков( 2 новых, остальные старые), столько же сколько лет исполнителю