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Мбаппе первым за 36 лет сделал хет-трик за Францию в официальном матче

сегодня, 00:00
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция8 : 0Логотип футбольный клуб КазахстанКазахстанМатч завершен

Сборная Франции встречается с командой Казахстана (4:0, второй тайм) в отборе ЧМ-2022.

Три мяча французской команды забил форвард Килиан Мбаппе из ПСЖ.

Мбаппе стал первым игроком сборной Франции, которому удалось сделать хет-трик в официальном матче, за последние 36 лет.

Ранее это сделал Доминик Рошто 30 октября 1985 года в игре с Люксембургом (6:0) в отборе на ЧМ-1986.

Также Мбаппе, недавно забивший впечатляющий гол на тренировке, впервые в карьере забил в трех играх за Францию подряд.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:08
то ли ещё будет !
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:35
Скоро он будет бить все мыслимые и немыслимые рекорды.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:17
Наконец-то разыгрался
Gahi
Gahi
сегодня в 06:53
У каждого в этот день был свой рекорд у игрока команды победителей и у команды побеждённого. Удачи
pele1981
pele1981
сегодня в 06:10
Он так-то четыре забил, а не три)))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 05:41
А вы говорите Месси...
Ironigor
Ironigor ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 03:28
У Мбаппе после этого теперь прозвище, - " Крутой Покер" !!!)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:09
Изрядно потрепали казахов.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:05, ред.
Мбаппе первым за 36 лет сделал хет-трик за Францию в официальном матче

Это отсылка Oxxxymiron, который на днях выпустил вместо нового альбома miXXXtape III: Смутное Время (2014-2021), там 36 треков( 2 новых, остальные старые), столько же сколько лет исполнителю
Futurista
Futurista ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 00:42
Да жаль...бывает...это футбол...
Q-J-G
Q-J-G ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:41
Покуражились на славу, жаль казахов...
Futurista
Futurista
сегодня в 00:30, ред.
Там уже покер)...первый в истории или за 100 лет?)...
Cat01
Cat01
сегодня в 00:26
Всё отлично
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:07
Этот могёт,и ещё сделает!
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