Мбаппе первым за 36 лет сделал хет-трик за Францию в официальном матче

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сегодня, 00:00

Сборная Франции встречается с командой Казахстана (4:0, второй тайм) в отборе ЧМ -2022.

Три мяча французской команды забил форвард из ПСЖ .

Мбаппе стал первым игроком сборной Франции, которому удалось сделать хет-трик в официальном матче, за последние 36 лет.

Ранее это сделал Доминик Рошто 30 октября 1985 года в игре с Люксембургом (6:0) в отборе на ЧМ -1986.

Также Мбаппе, недавно забивший впечатляющий гол на тренировке, впервые в карьере забил в трех играх за Францию подряд.