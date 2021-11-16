ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

«Думаю, он сказал это на эмоциях». Канчельскис — о словах Карпина

вчера, 17:38

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе из национальной команды главного тренера Валерия Карпина.

Думаю, Карпин сказал это на эмоциях. Сейчас пройдет время, он хорошо отдохнет — и всё будет нормально. Понятно, что со всех сторон идет критика, поэтому такой чистый эмоциональный всплеск, его перехлестнуло немного, не более. Сейчас отдохнет и будет готовить команду к стыковым матчам.

А кто будет готовить команду, если не он? Брать нового тренера и всё заново? Это будет совсем неправильно с любой стороны.

Все новости
Червиченко: «Даже Мальта и Кипр играют не так трусливо, как Россия»
Сегодня, 17:34 Комментарии7
Самедов: «Поляки будут самым непростым соперником для нас»
Сегодня, 16:46 Комментарии10
Семак: «У Саши Кержакова непростой путь, но его работа достойна уважения»
Сегодня, 16:10 Комментарии7
«Чуть выделяются поляки». Широков — о соперниках России в стыковых матчах
Сегодня, 14:05 Комментарии14
Васильев: «России нужен только частный футбол. Игроки начнут пахать»
Сегодня, 12:53 Комментарии29
Бушманов назвал игроков молодёжной сборной России, готовых к первой сборной
Сегодня, 12:24 Комментарии25
Сортировать
Все комментарии
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers ответ David Young (раскрыть)
вчера в 17:51, ред.
Мне не менять а сделать большими буквами.
beefs
beefs
вчера в 17:46
Да и от него уже толку не будет...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:45
Лучше бы он положительные эмоции выражал.
YVG
YVG
вчера в 17:45
У него все на эмоциях, потому и серость.
David Young
David Young ответ Blackburn Rovers (раскрыть)
вчера в 17:39
Здравствуйте.

Мы не меняем никнеймы по просьбе пользователей, и у самих пользователей возможности поменять никнейм нет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100