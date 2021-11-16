«Думаю, он сказал это на эмоциях». Канчельскис — о словах Карпина

Бывший футболист сборной России высказался о возможном уходе из национальной команды главного тренера .

Думаю, Карпин сказал это на эмоциях. Сейчас пройдет время, он хорошо отдохнет — и всё будет нормально. Понятно, что со всех сторон идет критика, поэтому такой чистый эмоциональный всплеск, его перехлестнуло немного, не более. Сейчас отдохнет и будет готовить команду к стыковым матчам.

А кто будет готовить команду, если не он? Брать нового тренера и всё заново? Это будет совсем неправильно с любой стороны.