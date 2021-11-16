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В РФС прокомментировали слова Карпина о возможном уходе из сборной России

вчера, 14:18

Спортивный директор РФС Андрей Лексаков высказался о словах главного тренера российской сборной Валерия Карпина, который допустил, что может уйти из национальной команды до стыковых матчей отбора на ЧМ-2022.

Карпин находится в раздумьях? Мое мнение – поддерживайте его. Все, что я могу сказать.

Карпин может уйти до стыковых матчей? Без комментариев.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:43
цену себе набивает или заранее соломку стелет если он не дурак то должен понимать что стыки не пройти тем более с такой игрой и тем более весной
mat73
mat73
вчера в 16:45
Не давите на Валерия!
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:10
В РФС прокомментировали слова Карпина о возможном уходе из сборной России.
Карпин находится в раздумьях? Мое мнение – поддерживайте его. Все, что я могу сказать.
Карпин может уйти до стыковых матчей? Без комментариев.
Удивительно что когда возникают проблемы со сборной России по футболу, то у руководства РФС не бывает никаких проблем и внятных комментариев. Почему-то РФС себя никогда не считает причастным в том что происходит с нашей сборной. Могу сказать что сборная России по футболу, - это зеркало работы РФС !!! Нет качественного подхода и нет вообще системы всего футбольного хозяйства которое давало бы положительные результаты . А это прежде всего качественный внутренние чемпионаты РПЛ ,ФНЛ , ФНЛ 2 и до детских и юношеских лиг . Нет в России качественных конкурентно способных игроков, которые бы могли составить хоть какую-то конкуренцию для того чтобы зарубежные клубы были заинтересованы в преобритении российских футболистов. Но если таковых нет , значит очень легко сделать вывод, - откуда тогда взять конкурентную сборную для того чтобы решать задачи выхода на Чемпионат мира. Откуда взять клубы которые бы могли выдерживать конкуренцию в еврокубках. Ни тех не других у нас нет . А это значит, что никакой Карпин и любой другой тренер не сможет изменить глобально ту ситуацию в которой находится наше футбольное хозяйство. И это только вина Минспорта и РФС !!! Всё, не нужно искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более что её там и вовсе нет !!! Моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:44
Валера переживает и его можно понять. Новая формула проведения стыковых матчей оставляет совсем уж призрачные шансы сб. России пробиться на ЧМ. Но, взялся за гуж!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:41
Прийдет Дудкин, Мартышкин, Мауриньо Зидан.....ну ни кто ни чего не сделат с этими недофутболистами , ни кто...Это все утопия размышления о тренере Сборной . Валере конечно лучше уйти и поберечь здоровье от этих как бы футболистов
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:19
Все твои правильные слова может заменить одной простой, но убедительной фразой "Ребята, тренер сборной и клубный тренер - это РАЗНЫЕ профессии" Никто же не будет спорить о том, что "гинеколог" и "стоматолог" - это разные профессии, хотя и тот и другой врачи.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 15:03
Он конечно понимает что из 12-ти - Италия и Португалия скорее всего выберутся, а на третье претендентов более чем достаточно и нашим до них далеко. Но в такое время проявлять трусость позорно. Значит надо кого-то выбрать всего на 2 матча, и тем самым подставить. Пусть уж выпьет свою чашу сполна и до конца исполнит свой долг, а затем катится куда захочет.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:52
Ели бы хотел, то ушёл бы... Выжидает...

Возможно ожидает, кто будет первый соперник в стыковом матче...
И в зависимости от результата жеребьёвки и примет окончательное решение 26-го ноября... Но даже если случится "чудо" и сборная России будет играть в финале, то вряд ли случится второе "чудо" и борная России обыграет своего соперника в финале... Несмотря на то, что в стыках играют вторые команды своих групп, и две из Лиги наций...
Уровень сборной России мы увидели в матче с хорватами, несмотря на проливной дождь и плохой газон... И главное, что увидели, сборная не готова играть в матчах, в котором судьба решается в одной игре... В матчах плей-офф...А ведь по сути матч с хорватами и был по факту матч плей-офф, с "форой" для россиян, которых устраивала ничья... Но даже в такой ситуации шанс был упущен...
Сборная не играла на созидание, а только защищалась, всю игру трусливо прижималась к своим воротам...

Поэтому несмотря на оптимизм многих, шансы на участие сборной России на ЧМ-2022г.-мизерные... Надо было играть с хорватами и воспользоваться шансом, которым воспользовалась сборная Хорватии...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:43, ред.
Валерий Карпин все-таки в большей степени является клубным тренером, а не тренером сборной. Вряд ли у него есть желание выводить команду десять - пятнадцать раз в год на поле, выслушивать реплики о том, что он является лицом великой страны, рассказывать о важной государственной должности и сравнивать себя с полевым командиром на линии фронта. И не тот человек он, чтобы думать о сытном месте в ГосДуме по завершению спортивной карьеры. Валерий Карпин скорее любит работу, где никто под микроскопом не рассматривает его действия и предпочитает спортивный костюм свободного покроя строгому деловому. Нет, ошибки в выборе Карпина на место тренера сборной не было, скорее сейчас Валерий осознает, что это место не для него. Мнение - он все-таки попытается провести команду через безнадежную попытку попасть на чемпионат Мира через стыки, но дальше покинет сборную. А кто придет на его место - пафосный и лицемерный павлин в надежде на политическую карьеру или иностранный тренер с именем на спаде карьеры за халявными деньгами - будет видно.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:43
Поддержка ему сейчас нужна
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:36
Правильно сказано, - Надо его сейчас поддержать !!!
Project _Pandora_
Project _Pandora_
вчера в 14:27
Я не завидую Валере. Против сборных нашего уровня эти дрова ещё играют, а против серьезных команд в штаны накладывают.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:19
Сейчас менять смысла нет...
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