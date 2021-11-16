В РФС прокомментировали слова Карпина о возможном уходе из сборной России.

Спортивный директор РФС Андрей Лексаков высказался о словах главного тренера российской сборной , который допустил, что может уйти из национальной команды до стыковых матчей отбора на ЧМ -2022.

Карпин находится в раздумьях? Мое мнение – поддерживайте его. Все, что я могу сказать.

Карпин может уйти до стыковых матчей? Без комментариев.