В РФС прокомментировали слова Карпина о возможном уходе из сборной России.

Спортивный директор РФС Андрей Лексаков высказался о словах главного тренера российской сборной Валерия Карпина, который допустил, что может уйти из национальной команды до стыковых матчей отбора на ЧМ-2022.
Карпин находится в раздумьях? Мое мнение – поддерживайте его. Все, что я могу сказать.
Карпин может уйти до стыковых матчей? Без комментариев.
Возможно ожидает, кто будет первый соперник в стыковом матче...
И в зависимости от результата жеребьёвки и примет окончательное решение 26-го ноября... Но даже если случится "чудо" и сборная России будет играть в финале, то вряд ли случится второе "чудо" и борная России обыграет своего соперника в финале... Несмотря на то, что в стыках играют вторые команды своих групп, и две из Лиги наций...
Уровень сборной России мы увидели в матче с хорватами, несмотря на проливной дождь и плохой газон... И главное, что увидели, сборная не готова играть в матчах, в котором судьба решается в одной игре... В матчах плей-офф...А ведь по сути матч с хорватами и был по факту матч плей-офф, с "форой" для россиян, которых устраивала ничья... Но даже в такой ситуации шанс был упущен...
Сборная не играла на созидание, а только защищалась, всю игру трусливо прижималась к своим воротам...
Поэтому несмотря на оптимизм многих, шансы на участие сборной России на ЧМ-2022г.-мизерные... Надо было играть с хорватами и воспользоваться шансом, которым воспользовалась сборная Хорватии...
Возможно ожидает, кто будет первый соперник в стыковом матче...
И в зависимости от результата жеребьёвки и примет окончательное решение 26-го ноября... Но даже если случится "чудо" и сборная России будет играть в финале, то вряд ли случится второе "чудо" и борная России обыграет своего соперника в финале... Несмотря на то, что в стыках играют вторые команды своих групп, и две из Лиги наций...
Уровень сборной России мы увидели в матче с хорватами, несмотря на проливной дождь и плохой газон... И главное, что увидели, сборная не готова играть в матчах, в котором судьба решается в одной игре... В матчах плей-офф...А ведь по сути матч с хорватами и был по факту матч плей-офф, с "форой" для россиян, которых устраивала ничья... Но даже в такой ситуации шанс был упущен...
Сборная не играла на созидание, а только защищалась, всю игру трусливо прижималась к своим воротам...
Поэтому несмотря на оптимизм многих, шансы на участие сборной России на ЧМ-2022г.-мизерные... Надо было играть с хорватами и воспользоваться шансом, которым воспользовалась сборная Хорватии...