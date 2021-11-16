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Газизов: «Карпин должен остаться главным тренером сборной России»

вчера, 15:03
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о словах главного тренера российской сборной Валерия Карпина, который допустил, что может уйти из национальной команды до стыковых матчей отбора на ЧМ-2022.

Карпин должен остаться на посту главного тренера сборной. К нему сейчас вопросов нет. Понятно, что это был тяжелый удар, но сейчас надо проходить стыки. Есть ли шансы? Шансы есть всегда.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
вчера в 22:02
У Карпина в контракте изначально была прописана функция, что если он выводит в стыки сборную, то контракт АВТОМАТИЧЕСКИ с ним продлевается на эти самые стыки.
Позиция РФС по контракту главного тренера национальной сборной основывается на том, что соглашение, заключенное с главным тренером и тренерским штабом, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира, что и произошло по итогам матча в Хорватии
Так что ждать Карпину сейчас нечего, надо готовить команду к стыковым матчам.
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:52
Как и была договорённость с РФС, он свою работу выполнил , довёл команду до стыковых игр. Сейчас всё в руках РФС. Вот он и отошёл пока, ждёт.
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:44
Да Карпин уверен, как и я, что если он не выведет команду на ЧМ, то его контракт со сборной на этом и закончится. И к следующему ЧЕ команду готовить будет уже другой тренер.
Ironigor
Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:37
Я думаю совсем не из-за этого. А на реакцию РФС и его контракт . Всё дело в этом . Нет у него уверенности что РФС продлит с ним долгосрочный контракт.
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:32
А я в этом и не сомневался. Карпин сделал вброс и теперь с интересом наблюдает за реакцией на свои слова. Уж очень ему, тщеславному, хочется знать мнение общественности о себе, как о тренере сборной.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:19
Пусть доработает этот отбор и выведет нас на чм!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:08
Шансы есть всегда, только надо определится, кого мы будем обыгрывать - Португалию или Италию?
Cat01
Cat01
вчера в 16:00
Надо будет работать
kella
kella
вчера в 15:46
Все зависит от жребия!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:35
Это ему решать. Но сейчас ни какой тренер не поможет Сборной. Это потеренное трусливое поколение игроков ни когда и ни чего не добьется
beefs
beefs
вчера в 15:11
С какого бока он должен оставаться, он уже сдался, а с таким настроением он ничего не добьётся, нужен другой тренер...
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:09
Я думаю всё таки он останется.
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