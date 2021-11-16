Газизов: «Карпин должен остаться главным тренером сборной России»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о словах главного тренера российской сборной , который допустил, что может уйти из национальной команды до стыковых матчей отбора на ЧМ -2022.

Карпин должен остаться на посту главного тренера сборной. К нему сейчас вопросов нет. Понятно, что это был тяжелый удар, но сейчас надо проходить стыки. Есть ли шансы? Шансы есть всегда.