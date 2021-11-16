Газизов: «Карпин должен остаться главным тренером сборной России»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о словах главного тренера российской сборной Валерия Карпина, который допустил, что может уйти из национальной команды до стыковых матчей отбора на ЧМ-2022.
Карпин должен остаться на посту главного тренера сборной. К нему сейчас вопросов нет. Понятно, что это был тяжелый удар, но сейчас надо проходить стыки. Есть ли шансы? Шансы есть всегда.
Позиция РФС по контракту главного тренера национальной сборной основывается на том, что соглашение, заключенное с главным тренером и тренерским штабом, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира, что и произошло по итогам матча в Хорватии
Так что ждать Карпину сейчас нечего, надо готовить команду к стыковым матчам.
Позиция РФС по контракту главного тренера национальной сборной основывается на том, что соглашение, заключенное с главным тренером и тренерским штабом, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира, что и произошло по итогам матча в Хорватии
Так что ждать Карпину сейчас нечего, надо готовить команду к стыковым матчам.