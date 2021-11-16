Матыцин прокомментировал заявление Карпина о возможном уходе из сборной

Министр спора РФ Олег Матыцин высказался о словах главного тренера российской сборной , который допустил, что может уйти из национальной команды до стыковых матчей отбора на ЧМ -2022.

Каждый человек имеет право на выражение своих мыслей и планов на будущее. С уважением отношусь к любому мнению любого человека. Есть РФС , есть экспертное сообщество. Я считаю, что проделана достаточно успешная работа им и тренерским штабом.

Всегда очень сложно создавать атмосферу единения в команде, понимания между тренером и спортсменами. Всякое новое назначение требует определенного времени для формирования психологического климата в команде. Будем ждать. Министерство [спорта] всегда с поддержкой и пониманием относится к любой позиции, озвученной главным тренером, тренерским штабом, Российским футбольным союзом.