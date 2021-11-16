Матыцин прокомментировал заявление Карпина о возможном уходе из сборной

Министр спора РФ Олег Матыцин высказался о словах главного тренера российской сборной Валерия Карпина, который допустил, что может уйти из национальной команды до стыковых матчей отбора на ЧМ-2022.
Каждый человек имеет право на выражение своих мыслей и планов на будущее. С уважением отношусь к любому мнению любого человека. Есть РФС, есть экспертное сообщество. Я считаю, что проделана достаточно успешная работа им и тренерским штабом.
Всегда очень сложно создавать атмосферу единения в команде, понимания между тренером и спортсменами. Всякое новое назначение требует определенного времени для формирования психологического климата в команде. Будем ждать. Министерство [спорта] всегда с поддержкой и пониманием относится к любой позиции, озвученной главным тренером, тренерским штабом, Российским футбольным союзом.
Это нормально. Человек, который был в бою, в огне, не будет помнить, был дождь, или не был. Вот, это психология, министр! А Георгии, что было в первом тайме, был дождь, или нет..не помнил..
В футболе не бывает мелочей. Вроде мелочь! А за этим-будущее. В этом матче было много мелочей.. но Федору после того, как потянул заднюю поверхность бедра, казалось бы лечь и просить помощи у медицины..но он же боец. Его учили в Рубине, в Ростове и у других...Как итог пошел до последнего и ..несчастный случай...
Он боец, до мозга....и получилось так, что это пошло в минус.. и не судите мужика. Он сделал, то, что должен был сделать мужик, через боль, скрипя зубами..
Это нормально. Человек, который был в бою, в огне, не будет помнить, был дождь, или не был. Вот, это психология, министр! А Георгии, что было в первом тайме, был дождь, или нет..не помнил..
В футболе не бывает мелочей. Вроде мелочь! А за этим-будущее. В этом матче было много мелочей.. но Федору после того, как потянул заднюю поверхность бедра, казалось бы лечь и просить помощи у медицины..но он же боец. Его учили в Рубине, в Ростове и у других...Как итог пошел до последнего и ..несчастный случай...
Он боец, до мозга....и получилось так, что это пошло в минус.. и не судите мужика. Он сделал, то, что должен был сделать мужик, через боль, скрипя зубами..