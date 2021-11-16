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Матыцин прокомментировал заявление Карпина о возможном уходе из сборной

вчера, 12:55
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Министр спора РФ Олег Матыцин высказался о словах главного тренера российской сборной Валерия Карпина, который допустил, что может уйти из национальной команды до стыковых матчей отбора на ЧМ-2022.

Каждый человек имеет право на выражение своих мыслей и планов на будущее. С уважением отношусь к любому мнению любого человека. Есть РФС, есть экспертное сообщество. Я считаю, что проделана достаточно успешная работа им и тренерским штабом.

Всегда очень сложно создавать атмосферу единения в команде, понимания между тренером и спортсменами. Всякое новое назначение требует определенного времени для формирования психологического климата в команде. Будем ждать. Министерство [спорта] всегда с поддержкой и пониманием относится к любой позиции, озвученной главным тренером, тренерским штабом, Российским футбольным союзом.

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Все комментарии
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 17:09, ред.
"Министерство [спорта] всегда с поддержкой и пониманием относится к любой позиции" в переводе с чиновничьего на наш "мне по..." ))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:42
После матча, как и многие, я видел интервью капитана...
Это нормально. Человек, который был в бою, в огне, не будет помнить, был дождь, или не был. Вот, это психология, министр! А Георгии, что было в первом тайме, был дождь, или нет..не помнил..
В футболе не бывает мелочей. Вроде мелочь! А за этим-будущее. В этом матче было много мелочей.. но Федору после того, как потянул заднюю поверхность бедра, казалось бы лечь и просить помощи у медицины..но он же боец. Его учили в Рубине, в Ростове и у других...Как итог пошел до последнего и ..несчастный случай...
Он боец, до мозга....и получилось так, что это пошло в минус.. и не судите мужика. Он сделал, то, что должен был сделать мужик, через боль, скрипя зубами..
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:38
Надо пропустить все мимо ушей и забыть.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:31
Великое искусство политика - ответить на вопрос уклончивыми заявлениями о всеобщем благе. И главное - никакой конкретики.
112910415
112910415
вчера в 13:20
министр умеет высказаться так, что не к чему придраться
и ничего нельзя понять !
Сантус
Сантус
вчера в 13:17
Это следующий глава МИДа...))
shlomo
shlomo
вчера в 12:56
Сказал много, но ни о чем
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