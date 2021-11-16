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Литвинов: «В этом сезоне „Спартаку“ ещё реально побороться за чемпионство»

вчера, 13:49

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мыслями о своем будущем и результатах команды в текущем сезоне.

Могу ли себе представить, что всю карьеру проведу в «Спартаке»? На данный момент связываю жизнь только с этим клубом. Должен доказать свою состоятельность здесь. А дальше… У каждого есть мечта уехать в Европу. Я в детстве тоже мечтал об этом. Но никто не может сказать, что будет через несколько лет.

Очень нравится английский футбол. После игр с «Лестером» я был поражен, насколько там атлетичные, техничные и мощные игроки. Испанский чемпионат тоже привлекает, там более техничный футбол.

Всегда ставлю самые высокие цели. Хотелось бы победить в РПЛ и побороться за высокие места в еврокубках.

Реально ли побороться за чемпионство в этом сезоне? Думаю, да.

После 14 туров «Спартак» в таблице РПЛ отстает от лидирующего «Зенита» на 11 очков.

Недавно Литвинов удостаивался престижной награды в РПЛ.

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Все комментарии
4RT
4RT
вчера в 17:45
Да вы хоть для начала играть нормально начните
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:27
Столько скептиков на сайте. А вот мне почему-то верится, что если сейчас придёт новый Главный тренер, то он наверняка сможет поменять ситуацию в команде к лучшему и, тогда чемпионство может и нет, а вот за медали Спартаку реально будет побороться в этом сезоне, благо ещё шестнадцать игр впереди, а разница между красно-белыми и второй командой в турнирной таблице всего лишь восемь очков. История нашего чемпионата знает немало примеров, когда отыгрывался более существенный гандикап, главное было бы желание и вера в свои силы. А состав игроков и их сила ни чуть не меньше, чем у располагающихся сейчас выше него конкурентов и они сумеют навязать борьбу и закрутить интригу на финише сезона. Болейте за своих, а не против чужих.
112910415
112910415
вчера в 16:53
реально как никогда ! )
YVG
YVG
вчера в 16:43
Хотя в год столетия все возможно, к юбилею Симоняна смогли же.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:11
Литвинов с дуба рухнул
LOpp
LOpp
вчера в 16:06
Ганс Христиан Литвинов
makkie
makkie
вчера в 16:00
Руслан, это фантастика!

Увы, но в условиях бардака имени Федуна и Салиховой рассчитывать даже на место в 3 крайне тяжело. Эта семейка делает всё, чтобы подставить Виторию и оставить Спартак в середине таблицы.
YVG
YVG
вчера в 15:51
С Зенитом уже поборолись.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:43
Так что же тебе мешает быть атлетичным и техничным в нашем чемпе ...???
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:07
Всегда ставлю самые высокие цели. Хотелось бы победить в РПЛ и побороться за высокие места в еврокубках.
Q-J-G
Q-J-G ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 15:06
Ожидаю Ваше возражение в будущих сезонах)
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 15:05
Хотелось бы возразить, но боюсь, не в этом сезоне.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:02
Побороться многим реально, но выиграть не реально...
У "Зенита" на длинной дистанции нет конкурентов...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:57
Это вряд ли.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:43
Смелое заявление!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:39
Хотя бы в еврокубки попасть
ABir
ABir
вчера в 14:38
Он не сказал, что реально стать чемпионом, а побороться
Брулин
Брулин
вчера в 14:35
Доктор Лю выходи, мы тебя узнали, хватит притворяться поваром 🍲
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:34
Литвинов: «В этом сезоне „Спартаку“ ещё реально побороться за чемпионство» !
Литвинов , - "Это сон 😴 , о котором я грущу " ☝😉
particular
particular
вчера в 14:28
Когда реальность оторвана от действительности - это фарс...
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 14:21
Забавно это.
Надо ставить реальные цели.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:08
Спартак чемпион интересный анекдот.
МапС
МапС
вчера в 14:03
Со стороны виднее - даже за тройку зацепиться нереально
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:00
у него трава забойная! ну а по серьёзке так другого он и не мог сказать!
shlomo
shlomo
вчера в 13:59
Руслан, реальностью нужно жить
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