Литвинов: «В этом сезоне „Спартаку“ ещё реально побороться за чемпионство» !

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мыслями о своем будущем и результатах команды в текущем сезоне.
Могу ли себе представить, что всю карьеру проведу в «Спартаке»? На данный момент связываю жизнь только с этим клубом. Должен доказать свою состоятельность здесь. А дальше… У каждого есть мечта уехать в Европу. Я в детстве тоже мечтал об этом. Но никто не может сказать, что будет через несколько лет.
Очень нравится английский футбол. После игр с «Лестером» я был поражен, насколько там атлетичные, техничные и мощные игроки. Испанский чемпионат тоже привлекает, там более техничный футбол.
Всегда ставлю самые высокие цели. Хотелось бы победить в РПЛ и побороться за высокие места в еврокубках.
Реально ли побороться за чемпионство в этом сезоне? Думаю, да.
После 14 туров «Спартак» в таблице РПЛ отстает от лидирующего «Зенита» на 11 очков.
Недавно Литвинов удостаивался престижной награды в РПЛ.