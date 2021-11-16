Литвинов: «В этом сезоне „Спартаку“ ещё реально побороться за чемпионство» !

Полузащитник «Спартака» поделился мыслями о своем будущем и результатах команды в текущем сезоне.

Могу ли себе представить, что всю карьеру проведу в «Спартаке»? На данный момент связываю жизнь только с этим клубом. Должен доказать свою состоятельность здесь. А дальше… У каждого есть мечта уехать в Европу. Я в детстве тоже мечтал об этом. Но никто не может сказать, что будет через несколько лет.

Очень нравится английский футбол. После игр с «Лестером» я был поражен, насколько там атлетичные, техничные и мощные игроки. Испанский чемпионат тоже привлекает, там более техничный футбол.

Всегда ставлю самые высокие цели. Хотелось бы победить в РПЛ и побороться за высокие места в еврокубках.

Реально ли побороться за чемпионство в этом сезоне? Думаю, да.