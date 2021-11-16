Шварц — о Шунине: «Такая преданность заслуживает самого большого уважения»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал подписание нового контракта голкипером .

Антон Шунин – капитан «Динамо», человек, отдавший клубу почти три десятка лет. В наше время постоянных миграций игроков из клуба в клуб такая преданность заслуживает самого большого уважения. Как заслуживают уважения человеческие качества Антона, его уровень игры и самоотдача на тренировках.

Я рад, что мы продолжим нашу работу в этом составе голкиперов. Они у нас очень качественные. В том числе благодаря их игре мы сейчас среди лидеров лиги по пропущенным мячам и уже сыграли пять матчей на ноль в чемпионате. Мне кажется, это хорошо свидетельствует о том, что в нашем клубе очень сильная вратарская бригада и тренер вратарей.