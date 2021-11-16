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Шварц — о Шунине: «Такая преданность заслуживает самого большого уважения»

вчера, 17:29

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал подписание нового контракта голкипером Антоном Шуниным.

Антон Шунин – капитан «Динамо», человек, отдавший клубу почти три десятка лет. В наше время постоянных миграций игроков из клуба в клуб такая преданность заслуживает самого большого уважения. Как заслуживают уважения человеческие качества Антона, его уровень игры и самоотдача на тренировках.

Я рад, что мы продолжим нашу работу в этом составе голкиперов. Они у нас очень качественные. В том числе благодаря их игре мы сейчас среди лидеров лиги по пропущенным мячам и уже сыграли пять матчей на ноль в чемпионате. Мне кажется, это хорошо свидетельствует о том, что в нашем клубе очень сильная вратарская бригада и тренер вратарей.

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stanichnik
stanichnik
вчера в 20:16
Являясь воспитанником футбольного клуба Динамо, Антон Шунин проводит в этой команде свой пятнадцатый сезон и в нынешнем году он перешагнул рубеж в триста игр за московский клуб. За этот длительный период он попеременно то являлся основным вратарём команды, то находился в запасе за не менее сильными голкиперами такими как, Владимир Габулови и Роман Безезовский, но у Антона ни разу не возникало желание сменить команду, даже когда москвичи вылетели в ФНЛ, он в составе Динамо прошёл "очищение" в низшем дивизионе и сейчас клуб доверил ему почётное право выводить команду на поле в качестве капитана команды. У нас в РПЛ можно по пальцам пересчитать игроков отыгравших всю карьеру за один единственный клуб и один из них Антон Владимирович Шунин. Удачи ему и без травм.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:31
Сандро Шварц-прав!
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