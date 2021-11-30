«Торино» хочет арендовать Миранчука у «Аталанты».

«Торино» продолжает интересоваться полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком.
Calciomercato сообщает, что туринский клуб намерен арендовать 26-летнего российского хавбека с опцией выкупа.
Ранее сообщалось, что Миранчук интересен «Дженоа», «Вероне» и «Сассуоло».
Также недавно агент Миранчука отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны «Зенита».
Можно конечно порассуждать на эту тему, если конечно в этой информации есть доля правды.
Миранчук как футболист уже долгое время не получает игровой практики в Аталанте. И когда появились первые вбросы о том что им интересуются те или иные клубы, то сразу от руководства клуба Аталанты был дан чёткий ответ, что никакие предложения по Миранчуку мы не рассматриваем , он нужен клубу . Скорее всего его держат на замену Малиновскому или Иличичу , которые могут покинуть клуб уже в это зимнее трансферное окно . Я думаю что кто-то из этих двух игроков точно покинет клуб. Но тогда возникает другой вопрос, почему тогда ему не даётся игровой практики. Очень странные решения тогда со стороны Гасперини, оставляя игрока без игровой практики и не отпускать в другой клуб хотя бы в аренду. Я думаю если такое предложение от Торино действительно будет, то агенту и самому Миранчуку нужно будет срочно сделать все, чтобы Алексей покинул Аталанту и перешёл в Торино. Команда находится сейчас на тринадцатом месте и нуждается в усилении, так как у команды проблемы с составом, тем более Белотти получил травму и собирается покинуть клуб этой зимой. Очень хороший шанс для Миранчука. Хочется пожелать ему только Удачи и чтоб наконец-то заиграл. Всем Добра !!!
Можно конечно порассуждать на эту тему, если конечно в этой информации есть доля правды.
Миранчук как футболист уже долгое время не получает игровой практики в Аталанте. И когда появились первые вбросы о том что им интересуются те или иные клубы, то сразу от руководства клуба Аталанты был дан чёткий ответ, что никакие предложения по Миранчуку мы не рассматриваем , он нужен клубу . Скорее всего его держат на замену Малиновскому или Иличичу , которые могут покинуть клуб уже в это зимнее трансферное окно . Я думаю что кто-то из этих двух игроков точно покинет клуб. Но тогда возникает другой вопрос, почему тогда ему не даётся игровой практики. Очень странные решения тогда со стороны Гасперини, оставляя игрока без игровой практики и не отпускать в другой клуб хотя бы в аренду. Я думаю если такое предложение от Торино действительно будет, то агенту и самому Миранчуку нужно будет срочно сделать все, чтобы Алексей покинул Аталанту и перешёл в Торино. Команда находится сейчас на тринадцатом месте и нуждается в усилении, так как у команды проблемы с составом, тем более Белотти получил травму и собирается покинуть клуб этой зимой. Очень хороший шанс для Миранчука. Хочется пожелать ему только Удачи и чтоб наконец-то заиграл. Всем Добра !!!