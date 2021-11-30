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«Торино» хочет арендовать Миранчука у «Аталанты»

вчера, 17:11

«Торино» продолжает интересоваться полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком.

Calciomercato сообщает, что туринский клуб намерен арендовать 26-летнего российского хавбека с опцией выкупа.

Ранее сообщалось, что Миранчук интересен «Дженоа», «Вероне» и «Сассуоло».

Также недавно агент Миранчука отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны «Зенита».

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:50
Завтра узнаем от руководства "Торино", что они не знают о том, что хотят арендовать Миранчука....
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:28
Агентура надувает пузыри...
particular
particular
вчера в 19:16, ред.
Интересно, чем может заинтересовать игрок с признаками явного лавочника, да к тому же выходец из РПЛ, - т.е. без традиций, надежд и какого-то потенциала, типа, как у какого-нибудь серба или хорвата...
YVG
YVG ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 19:04, ред.
Если в Зените даже никакой Дзюба после спартака заиграл в футбол, то Миранчуку с Зенитом несказаннно повезет. Только Зениту такой не нужен.
протон
протон
вчера в 19:03
По традиции ждем через несколько часов заявление от руководства Торино с опровержением что они не интересуются Миранчуком.
112910415
112910415
вчера в 18:44
опять опровергать будут ?
протон
протон
вчера в 18:36, ред.
Помимо Зенита и итальянских клубов не найти вариантов? Почему бы не попробовать сменить лигу? Думаю любой клуб подойдет чем сидеть на лавке как кокорин в довольстве
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:17
Когда же он, наконец, уедет из Бергамо, пока окончательно не деградировал и его не забрал Зенит?
Mi6
Mi6
вчера в 18:02
Нужно идти в Торино на первые роли
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:58
«Торино» хочет арендовать Миранчука у «Аталанты».
Можно конечно порассуждать на эту тему, если конечно в этой информации есть доля правды.
Миранчук как футболист уже долгое время не получает игровой практики в Аталанте. И когда появились первые вбросы о том что им интересуются те или иные клубы, то сразу от руководства клуба Аталанты был дан чёткий ответ, что никакие предложения по Миранчуку мы не рассматриваем , он нужен клубу . Скорее всего его держат на замену Малиновскому или Иличичу , которые могут покинуть клуб уже в это зимнее трансферное окно . Я думаю что кто-то из этих двух игроков точно покинет клуб. Но тогда возникает другой вопрос, почему тогда ему не даётся игровой практики. Очень странные решения тогда со стороны Гасперини, оставляя игрока без игровой практики и не отпускать в другой клуб хотя бы в аренду. Я думаю если такое предложение от Торино действительно будет, то агенту и самому Миранчуку нужно будет срочно сделать все, чтобы Алексей покинул Аталанту и перешёл в Торино. Команда находится сейчас на тринадцатом месте и нуждается в усилении, так как у команды проблемы с составом, тем более Белотти получил травму и собирается покинуть клуб этой зимой. Очень хороший шанс для Миранчука. Хочется пожелать ему только Удачи и чтоб наконец-то заиграл. Всем Добра !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:50
Переходи уже, хватит на лавке сидеть.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:41
Прям нарасхват стал !
YVG
YVG
вчера в 17:39
Пошел по рукам, как игрок уже исчез. Потом только или в спартак, или в цска, или в пердив.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 17:38
Идеальный вариант для Миранчука. Белотти травмировался до февраля наверное, еще и уходит летом из клуба. Если уж и такую возможность не использует, то пора на деревню к дедушке возвращаться.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:34
кто знает, кто знает...но парень карьеру свою губит, Италия не его чемпионат
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
вчера в 17:31
Однозначно надо соглашаться на переход, я считаю. В РПЛ всегда успеет вернуться)
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:30
Короче все ясно. Уйдет в Урал, там всех берут..
Остальное это желание агента , но судя по играм за сборную Миранчук никакой , он и в Урале сядет на лавку !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
вчера в 17:29
А может в Турине лавка поуютнее, чем в Бергамо?
Oliver S
Oliver S
вчера в 17:26
Если возьмут, то надо идти, иначе прирастёт к скамейке в Аталанте. А если уж и там не заиграет, то тут путь будет только обратно в РПЛ.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 17:14
Что бы снова на лавке просиживал?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:14
Хороший варик для Миранчука!
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