«Торино» хочет арендовать Миранчука у «Аталанты».

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вчера, 17:11

«Торино» продолжает интересоваться полузащитником «Аталанты» .

Calciomercato сообщает, что туринский клуб намерен арендовать 26-летнего российского хавбека с опцией выкупа.

Ранее сообщалось, что Миранчук интересен «Дженоа», «Вероне» и «Сассуоло».

Также недавно агент Миранчука отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны «Зенита».