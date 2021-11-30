Рангник хочет подписать полузащитника «РБ Лейпциг»

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вчера, 14:20

находится в Германии и ожидает одобрения своей визы, чтобы возглавить «Манчестер Юнайтед». По сообщениям, специалист уже сейчас начинает подбирать игроков, которые могли бы усилить команду, и главным приоритетом Рангника является подписание полузащитника в январское трансферное окно.

Первое место в списке немецкого тренера занимает полузащитник «РБ Лейпциг» , которого Ральф сам подписал в клуб, когда руководил «Лейпцигом». У игрока есть пункт о выкупе за 33 миллиона фунтов стерлингов.

За свою карьеру Айдара уже сыграл в 17 матчах Лиги чемпионов и еще в 18 матчах Лиги Европы, не считая отборочных.