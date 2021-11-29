Модрич может перейти в «Манчестер Сити»

Полузащитник Лука Модрич может покинуть «Реал».
Контракт хорвата истекает летом 2022 года, а мадридский клуб готов предложить футболисту новую сделку на один сезон. Однако Модрич хочет, чтобы его контракт был минимум до лета 2024 года.
В подписании Модрича заинтересован «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола хочет оформить переход игрока в конце сезона на правах свободного агента.
Он хороший игрок, но не для МС - в таком возрасте....
Если "Реал" предлагает контракт до 2023 года, контракт на один год, то Л.Модрич надо соглашаться, а не требовать контракт на два года, не в том он возрасте, чтобы требовать.... Хочет играть ещё два года, контракт на один год, как и предлагает руководство "Реала", играй и доказывай своей игрой, что заслуживаешь продления контракта ещё на один год...
Руководство "Реала" предлагает хороший вариант для игрока, которому 36 лет!
Он хороший игрок, но не для МС - в таком возрасте....
Если "Реал" предлагает контракт до 2023 года, контракт на один год, то Л.Модрич надо соглашаться, а не требовать контракт на два года, не в том он возрасте, чтобы требовать.... Хочет играть ещё два года, контракт на один год, как и предлагает руководство "Реала", играй и доказывай своей игрой, что заслуживаешь продления контракта ещё на один год...
Руководство "Реала" предлагает хороший вариант для игрока, которому 36 лет!
что он сделал в футболе, благодаря Великому Клубу!!!!!
что он сделал в футболе, благодаря Великому Клубу!!!!!