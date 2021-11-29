Модрич может перейти в «Манчестер Сити»

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вчера, 18:44

Полузащитник может покинуть «Реал».

Контракт хорвата истекает летом 2022 года, а мадридский клуб готов предложить футболисту новую сделку на один сезон. Однако Модрич хочет, чтобы его контракт был минимум до лета 2024 года.

В подписании Модрича заинтересован «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола хочет оформить переход игрока в конце сезона на правах свободного агента.