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Модрич может перейти в «Манчестер Сити»

вчера, 18:44

Полузащитник Лука Модрич может покинуть «Реал».

Контракт хорвата истекает летом 2022 года, а мадридский клуб готов предложить футболисту новую сделку на один сезон. Однако Модрич хочет, чтобы его контракт был минимум до лета 2024 года.

В подписании Модрича заинтересован «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола хочет оформить переход игрока в конце сезона на правах свободного агента.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:59
Жаль, Модрич не читает соккер.ру. А то бы он сразу понял, как был неправ! 🤣🤣🤣
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 21:47
утка конечно знатная
juvenale
juvenale
вчера в 20:20
молодой еще
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:02
Бурда и утятина.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:21
Модрич свой ресурс выработал
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:05
Ну да, Хосеп Гвардиола "спит и видит" в составе МС Л.Модрич, которому в сентябре 2022 года исполнится 37 лет....
Он хороший игрок, но не для МС - в таком возрасте....

Если "Реал" предлагает контракт до 2023 года, контракт на один год, то Л.Модрич надо соглашаться, а не требовать контракт на два года, не в том он возрасте, чтобы требовать.... Хочет играть ещё два года, контракт на один год, как и предлагает руководство "Реала", играй и доказывай своей игрой, что заслуживаешь продления контракта ещё на один год...

Руководство "Реала" предлагает хороший вариант для игрока, которому 36 лет!
shur
shur
вчера в 19:02
...бред сивый кобылы, он не нужен Сити, в Реале пенсия и признание всего того
что он сделал в футболе, благодаря Великому Клубу!!!!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:55
Староват он для МС.
NOVA
NOVA
вчера в 18:53
нее, я думаю Лука закончит карьеру в Реале!!!
beefs
beefs
вчера в 18:48
ну что же вполне реально...
Cat01
Cat01
вчера в 18:47
Это просто фейк
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:47
Манчестер Сити это не дом престарелых.
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