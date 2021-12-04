Повторный тест Марадишвили на коронавирус показал отрицательный результат

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вчера, 11:05

Полузащитник «Локомотива» сдал повторный тест на коронавирус.

По информации источника, игрок получил отрицательный результат. Марадишвиили будет включен в заявку на матч 17-го тура РПЛ с «Уралом».

Ранее сообщалось, что тесты на коронавирус Марадишвили, Артура Черного и еще нескольких игроков молодежной команды «железнодорожников» дали сомнительный результат.

Матч «Локомотив» — «Урал» пройдет в субботу, 4 декабря, начало — в 19:00 по московскому времени.

Ранее стало известно о сроках восстановления голкипера «Локомотива» Гильерме.