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Повторный тест Марадишвили на коронавирус показал отрицательный результат

вчера, 11:05

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили сдал повторный тест на коронавирус.

По информации источника, игрок получил отрицательный результат. Марадишвиили будет включен в заявку на матч 17-го тура РПЛ с «Уралом».

Ранее сообщалось, что тесты на коронавирус Марадишвили, Артура Черного и еще нескольких игроков молодежной команды «железнодорожников» дали сомнительный результат.

Матч «Локомотив» — «Урал» пройдет в субботу, 4 декабря, начало — в 19:00 по московскому времени.

Ранее стало известно о сроках восстановления голкипера «Локомотива» Гильерме.

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ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:06
Рад за Костю!
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