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Агент Деспотовича: «Джордже в этом году „Рубину“ уже не помощник»

вчера, 18:07

Агент Юрий Горбенко, представляющий интересы нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича, рассказал, что футболист, восстанавливающийся от травмы, не сыграет в оставшихся матчах осенней части сезона.

К сожалению, Джордже в этом году «Рубину» уже не помощник, он не сыграет в оставшихся играх чемпионата до перерыва. Уверен, если бы он был здоров и мог играть за клуб в этом сезоне, «Рубин» минимум был бы в тройке.

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Ironigor
Ironigor ответ David Young (раскрыть)
вчера в 18:30
Всё ясно, опять на моё дежурство !!!)))
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:28
Здравствуйте. Те изменения которые мы анонсировали вступили в силу сегодня. Соответственно за Ваш комментарий попавший в лучшие Вы не получили очков для ставок так как это был третий Ваш комментарий за сегодня попавший в лучшие.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:11
Доброго времени суток Всем.
Можно поинтересоваться, сейчас мой комментарий стал лучшим, а 350 баллов не получил ?
beefs
beefs
вчера в 18:09
очень жаль, скорейшего выздоровления...
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