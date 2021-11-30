Агент Деспотовича: «Джордже в этом году „Рубину“ уже не помощник»

Агент Юрий Горбенко, представляющий интересы нападающего «Рубина» , рассказал, что футболист, восстанавливающийся от травмы, не сыграет в оставшихся матчах осенней части сезона.

К сожалению, Джордже в этом году «Рубину» уже не помощник, он не сыграет в оставшихся играх чемпионата до перерыва. Уверен, если бы он был здоров и мог играть за клуб в этом сезоне, «Рубин» минимум был бы в тройке.