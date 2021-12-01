Газизов рассказал о состоянии Урунова после травмы

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии полузащитника , который получил травму в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Остон ударился коленом, поэтому он пропускал игру с «Ростовом». Мы его восстанавливали и со «Спартаком» выпустили на поле. Но сказали, чтобы менялся, если почувствует какую-то боль.

Сыграет ли он в матче с «Динамо»? Мы надеемся на это.

У Урунова было микроповреждение, и мы его поберегли? Оно было. Мы его лечили. Игрок восстанавливался. И мы просили его, чтобы он не усугублял травму и заменялся при первой боли.