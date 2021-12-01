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Газизов рассказал о состоянии Урунова после травмы

вчера, 16:17

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии полузащитника Остона Урунова, который получил травму в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Остон ударился коленом, поэтому он пропускал игру с «Ростовом». Мы его восстанавливали и со «Спартаком» выпустили на поле. Но сказали, чтобы менялся, если почувствует какую-то боль.

Сыграет ли он в матче с «Динамо»? Мы надеемся на это.

У Урунова было микроповреждение, и мы его поберегли? Оно было. Мы его лечили. Игрок восстанавливался. И мы просили его, чтобы он не усугублял травму и заменялся при первой боли.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:02
Скорейшего возвращения на поле.
shlomo
shlomo
вчера в 16:28
Здоровья....и не загубите игрока...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:19
Состояние хреново, но терпимо.
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