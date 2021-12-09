«Ньюкасл» готов подписать Триппьера. Игрок хочет вернуться в АПЛ

«Ньюкасл» предложит защитнику «Атлетико» и сборной Англии Кирану Триппьеру самый крупный контракт в истории клуба, сообщает 90min.
По информации источника, «сороки» хотят подписать 31-летнего игрока в январе, однако данный исход маловероятен. В трансфере заинтересован лично главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау.
Отмечается, что Триппьер, который хотел вернуться в Англию летом, когда «Манчестер Юнайтед» вел с ним переговоры, по-прежнему заинтересован в возвращении в АПЛ.
Кирану будет предложена зарплата около 150 000 фунтов стерлингов в неделю и контракт на три с половиной года.