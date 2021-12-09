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«Атлетико» и «Барселона» следят за ситуацией Аспиликуэты в «Челси»

вчера, 10:44

«Атлетико» и «Барселона» следят за ситуацией защитника «Челси» Сезара Аспиликуэты в клубе, сообщает Eurosport.

Контракт 32-летнего испанца с лондонским клубом истекает летом 2022 года. По информации источника, Аспиликуэта знает об интересе к нему, но все еще надеется остаться в «Челси», однако не знает точных намерений руководства клуба.

Отмечается, что сделать предложение по трансферу Сезара может «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось о потенциальном подписании «Челси» защитника из чемпионата Турции.

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Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 23:37
Без преувеличения один из легенд Челси!
Уйдет - удачи в новом клубе. Но хочется, чтобы провожали как одного из самых лучших игроков.
С этим делом сейчас вообще у всех клубов проблемы.
Раньше были какие прощальные матчи. Сейчас что то совсем все прагматично практичными стали что ли...?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:44
Без работы игрок не останется.
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