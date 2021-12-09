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Васкес хочет покинуть «Реал». Он интересен целому ряду клубов Европы

вчера, 11:25

Защитник «Реала» Лукас Васкес может покинуть клуб в 2022 году.

El Nacional сообщает, что 30-летний футболист хочет покинуть мадридский клуб из-за редкой игровой практики при Карло Анчелотти. Отмечается, что Лукас очень зол на итальянского специалиста. Интерес к Васкесу проявляют «Валенсия», «Севилья», «Рома», «Наполи» и «Арсенал».

Контракт Васкеса с «Реалом» истекает летом 2024 года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:09
аскез хорош. Когда выходит в атаке, напоминает Кальехона времен Моу. Но места в атаке Реала для него, к сожалению, нет, а Дани - лучший празый крайний, когда в форме и ротировать его не стоит точно. Пусть и дальше набирает обороты.

А Лукас уже многое дал Реалу! Особенно запомнился сезон 2016-17, когда он и Асенсио были джокерами Зидана: выходили в трудные минуты и почти всегда давали результат. А сейчас можно и перейти в другой клуб, где будет играть в основе - заслужил!
Oliver S
Oliver S
вчера в 12:19
Он не защитник, а полузащитник, просто его не на свою позицию вечно ставят по разным причинам. А вообще Анчи понять можно, Васкес крайне мало забивает на позиции вингера и так себе выглядит на позиции бровочника. Ему бы тренироваться поусердней, глядишь и карьеру бы в Реале закончил, а так, скорее всего, куда-нибудь сбагрят.
6tefkbxccvak
6tefkbxccvak
вчера в 12:04
Хорошо, когда есть выбор
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:47
Реал особо ничего не потеряет.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:28
Давно бы продали и не мучили его
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