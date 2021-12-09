Васкес хочет покинуть «Реал». Он интересен целому ряду клубов Европы

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вчера, 11:25

Защитник «Реала» может покинуть клуб в 2022 году.

El Nacional сообщает, что 30-летний футболист хочет покинуть мадридский клуб из-за редкой игровой практики при Карло Анчелотти. Отмечается, что Лукас очень зол на итальянского специалиста. Интерес к Васкесу проявляют «Валенсия», «Севилья», «Рома», «Наполи» и «Арсенал».

Контракт Васкеса с «Реалом» истекает летом 2024 года.