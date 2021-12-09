Васкес хочет покинуть «Реал». Он интересен целому ряду клубов Европы

Защитник «Реала» Лукас Васкес может покинуть клуб в 2022 году.
El Nacional сообщает, что 30-летний футболист хочет покинуть мадридский клуб из-за редкой игровой практики при Карло Анчелотти. Отмечается, что Лукас очень зол на итальянского специалиста. Интерес к Васкесу проявляют «Валенсия», «Севилья», «Рома», «Наполи» и «Арсенал».
Контракт Васкеса с «Реалом» истекает летом 2024 года.
А Лукас уже многое дал Реалу! Особенно запомнился сезон 2016-17, когда он и Асенсио были джокерами Зидана: выходили в трудные минуты и почти всегда давали результат. А сейчас можно и перейти в другой клуб, где будет играть в основе - заслужил!
А Лукас уже многое дал Реалу! Особенно запомнился сезон 2016-17, когда он и Асенсио были джокерами Зидана: выходили в трудные минуты и почти всегда давали результат. А сейчас можно и перейти в другой клуб, где будет играть в основе - заслужил!