Де Росси: «Италия была лучшей в Европе 4 месяца назад. Отмотаем время»

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вчера, 09:36

Бывший капитан «Ромы» считает, что у подопечных Манчини есть все необходимое, чтобы приехать на ЧМ -2022 года в Катаре в будущем году.

Мы участвуем в квалификации в финальную часть ЧМ -2022. Мы готовы к битве за путевку на турнир. Италия была лучшей в Европе 4 месяца назад. Отмотаем время.