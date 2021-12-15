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Де Росси: «Италия была лучшей в Европе 4 месяца назад. Отмотаем время»

вчера, 09:36

Бывший капитан «Ромы» Даниэле Де Росси считает, что у подопечных Манчини есть все необходимое, чтобы приехать на ЧМ-2022 года в Катаре в будущем году.

Мы участвуем в квалификации в финальную часть ЧМ-2022. Мы готовы к битве за путевку на турнир. Италия была лучшей в Европе 4 месяца назад. Отмотаем время.

Италия сыграет с Северной Македонией в марте следующего года в первом стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2022. В параллельном матче сразятся Португалия и Турция. Между эти четырьмя сборными будет разыграна всего одна путевка на мундиаль.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 11:17
Была лучшей, а теперь проблемы.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:39
Жоржиньо сдал и Италия сдала
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:49
Вполне вероятно победить Португалию.
drug01
drug01
вчера в 09:46
Это было точно
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