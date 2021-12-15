Де Росси: «Италия была лучшей в Европе 4 месяца назад. Отмотаем время»

Бывший капитан «Ромы» Даниэле Де Росси считает, что у подопечных Манчини есть все необходимое, чтобы приехать на ЧМ-2022 года в Катаре в будущем году.
Мы участвуем в квалификации в финальную часть ЧМ-2022. Мы готовы к битве за путевку на турнир. Италия была лучшей в Европе 4 месяца назад. Отмотаем время.
Италия сыграет с Северной Македонией в марте следующего года в первом стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2022. В параллельном матче сразятся Португалия и Турция. Между эти четырьмя сборными будет разыграна всего одна путевка на мундиаль.