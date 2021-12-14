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Месси высказался о результатах жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов

14 декабря 2021, 20:05
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси прокомментировал итоги жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов, по результатам которой соперником ПСЖ в 1/8 финала стал мадридский «Реал». Также аргентинец рассказал о том, как чувствует себя в столице Франции после перехода из каталонской «Барселоны», где он отыграл и прожил более 15 лет.

Цель ПСЖ — Лига чемпионов. Это цель каждого. Это особое соревнование для всех великих команд. Было очень большим изменением приехать сюда, потому что мы долгое время жили в одном месте, это было нелегко, но нам очень хорошо в этом впечатляющем городе и в одной из лучших команд в мире. Мы очень счастливы.

Первый матч противостояния «Пари Сен-Жермен» — «Реал» пройдёт 15 февраля 2022 года во Франции.

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Все комментарии
112910415
112910415
15 декабря 2021 в 05:58
пора за игру браться
Антон Белянкин
Антон Белянкин
15 декабря 2021 в 03:59
Обычные дежурные слова.
shur
shur
14 декабря 2021 в 23:04
...что за бред, причём здесь город, где о Реале, счастливый наш?!
амурец
амурец
14 декабря 2021 в 22:56
Ну немного поболтал, на более он все равно не способен
Leha-ha50
Leha-ha50
14 декабря 2021 в 22:07
Комментировать желательно после игры , а не до.
kasyak7
kasyak7
14 декабря 2021 в 22:03
Пора бы уже Месси начать играть.
Incredulous
Incredulous ответ Carl Lewis (раскрыть)
14 декабря 2021 в 22:00
Так он уже давно забил, и на голы, и на игру, и на футбол в целом. А голы забивать ему вообще смысла нет, ЗМ и так дадут.
Hamman
Hamman ответ Carl Lewis (раскрыть)
14 декабря 2021 в 21:10
Да он практически в каждой игре забивает. А скоро не только забивать, но ещё и косить начнёт...
barcamilan
barcamilan
14 декабря 2021 в 21:09
    rqr8zmump3xv
    rqr8zmump3xv
    14 декабря 2021 в 20:52
    Не прощу гному реакции на 2:8 - буду болеть за Реал.
    Carl Lewis
    Carl Lewis
    14 декабря 2021 в 20:34
    Месси забьет в обеих играх.
    sash71
    sash71
    14 декабря 2021 в 20:30
    Реал собирается оспорить результаты жеребьёвки. Возможно будет и третья. Перес умелец в таких делах где, по его мнению, задеты интересы клуба.
    drug01
    drug01
    14 декабря 2021 в 20:21
    Игра на поле покажет кто лучше
    Сантус
    Сантус ответ протон (раскрыть)
    14 декабря 2021 в 20:19
    Да вырвали просто из контекста.Там обо всем было...вью в Дюбаях на выставке
    mihaluch
    mihaluch
    14 декабря 2021 в 20:13
    А при чём тут результаты жеребьёвки?
    протон
    протон
    14 декабря 2021 в 20:13
    и в каком месте он прокомментировал результат жеребьёвки ?
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    14 декабря 2021 в 20:11
    Меньше бы болтал ,а лучше играл
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