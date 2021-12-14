Месси высказался о результатах жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов

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14 декабря 2021, 20:05

Нападающий «Пари Сен-Жермен» прокомментировал итоги жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов, по результатам которой соперником ПСЖ в 1/8 финала стал мадридский «Реал». Также аргентинец рассказал о том, как чувствует себя в столице Франции после перехода из каталонской «Барселоны», где он отыграл и прожил более 15 лет.

Цель ПСЖ — Лига чемпионов. Это цель каждого. Это особое соревнование для всех великих команд. Было очень большим изменением приехать сюда, потому что мы долгое время жили в одном месте, это было нелегко, но нам очень хорошо в этом впечатляющем городе и в одной из лучших команд в мире. Мы очень счастливы.

Первый матч противостояния «Пари Сен-Жермен» — «Реал» пройдёт 15 февраля 2022 года во Франции.