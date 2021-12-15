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Манчини прокомментировал скорое окончание карьеры Агуэро

вчера, 08:38

Наставник сборной Италии Роберто Манчини высказался о нападающем Серхио Агуэро, который, скорее всего, завершит карьеру из-за проблем с сердцем.

Мне очень жаль, я желаю ему всего наилучшего. Жаль, что он так рано уйдёт из футбола.

Ожидается, что сегодня на пресс-конференции Агуэро объявит об окончании игровой карьеры.

Напомним, форвард был заменён в первом тайме поединка 12-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Аргентинца сняли с игры в качестве меры предосторожности. После матча сообщалось, что Агуэро хорошо себя чувствует. Позже стало известно, что нападающий выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.

Агуэро перешёл в «Барселону» в июле текущего года из «Манчестер Сити».

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Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 08:39
Жаль, что он так рано уйдёт из футбола.
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