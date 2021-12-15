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Бензема: «Хотим победить в Лиге чемпионов»

вчера, 07:19
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал15.02.2022 в 23:00 Не начался

Нападающий «Реала» Карим Бензема отреагировал на результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы должны побеждать в каждой игре, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Знаем, что ПСЖ – отличная команда, но мы можем победить.

Какие планы на игры с ПСЖ? Мы намерены победить и в первом матче, и в ответном. Мы хотим выиграть ЛЧ.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:22
Единственное, ему бы научиться набивать стату на аутсайдерах и середняках. Например, Левандовски если у него прёт игра, забивает по 2-4 гола слабым командам. Тот же Месси в прошлом сезоне забил 30 голов из которых большинство аутсайдерам.
Не хватает такого скилла французу. Ведь играет шикарно, но забивает максимум 1-2 гола.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:03
Вполне РЕАЛьное желание.
shur
shur
вчера в 10:33
...Реал стабилен , взаимодействующий состав, лидерство в испанском чемпионате,
минималка травм и наконец Вини перестал чудить , что ещё надо чтобы .... !!!!
амурец
амурец
вчера в 09:52
тогда надо выиграть ЛЧ
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:35
Все может быть и победа тоже.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:50
Я думаю у реала получится взять кубок ЛЧ.
ОПС
ОПС
вчера в 08:01
Хотения бывает недостаточно для достижения поставленной цели.
beefs
beefs
вчера в 07:30
похвальное желание, только все ли с этим согласны...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 07:28
Не думаю, что сейчас Реал способен выиграть ЛЧ.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 07:27
Желающих победить больше чем достаточно. "ПСЖ" по качеству состава укомплектована более добротно, но "Реал" как команда и тренерский коллектив производит более целостное впечатление, наверное, отдам предпочтение "Реалу".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:20
Многие этого хотят...
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