Бензема: «Хотим победить в Лиге чемпионов»

Нападающий «Реала» Карим Бензема отреагировал на результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
Мы должны побеждать в каждой игре, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Знаем, что ПСЖ – отличная команда, но мы можем победить.
Какие планы на игры с ПСЖ? Мы намерены победить и в первом матче, и в ответном. Мы хотим выиграть ЛЧ.
Не хватает такого скилла французу. Ведь играет шикарно, но забивает максимум 1-2 гола.
Не хватает такого скилла французу. Ведь играет шикарно, но забивает максимум 1-2 гола.
минималка травм и наконец Вини перестал чудить , что ещё надо чтобы .... !!!!
https://youtu.be/IGsxv2Ph-6I
минималка травм и наконец Вини перестал чудить , что ещё надо чтобы .... !!!!