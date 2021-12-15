Бензема: «Хотим победить в Лиге чемпионов»

Нападающий «Реала» отреагировал на результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы должны побеждать в каждой игре, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Знаем, что ПСЖ – отличная команда, но мы можем победить.