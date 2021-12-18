Бускетс сравнялся с Иньестой по количеству побед в «Барселоне»

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вчера, 23:31

Полузащитник «Барселоны» сыграл в матче 18-го тура Примеры с «Эльче» (3:2).

Для 33-летнего хавбека эта победа стала 459-й в официальных матчах за клуб. По этому показателю он сравнялся с .

На втором месте — действующий главный тренер команды Хави (476). Лидер по данному показателю — Лионель Месси (542).

Всего Бускетс сыграл в 651 матче за «Барселону», в которых забил 16 голов и отдал 41 голевую передачу.

Также матч с «Эльче» стал знаковым для хавбека каталонцев Гави.