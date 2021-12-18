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Бускетс сравнялся с Иньестой по количеству побед в «Барселоне»

вчера, 23:31
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 2Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльчеМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс сыграл в матче 18-го тура Примеры с «Эльче» (3:2).

Для 33-летнего хавбека эта победа стала 459-й в официальных матчах за клуб. По этому показателю он сравнялся с Андресом Иньестой.

На втором месте — действующий главный тренер команды Хави (476). Лидер по данному показателю — Лионель Месси (542).

Всего Бускетс сыграл в 651 матче за «Барселону», в которых забил 16 голов и отдал 41 голевую передачу.

Также матч с «Эльче» стал знаковым для хавбека каталонцев Гави.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:38
Теперь надо обгонять!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:38
Аксакалы поравнялись !)
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