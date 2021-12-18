Аллегри ни разу не проиграл «Болонье» в 19 матчах Серии А — рекорд турнира

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вчера, 23:21

В матче 18-го тура Серии А «Ювентус» на выезде обыграл «Болонью» со счетом 2:0.

Для главного тренера «Ювентуса» это был 19-й матч в тренерской карьере против «Болоньи» в Серии А. В этих 19 матчах команды Аллегри одержали 15 побед при 4 ничьих.

Таким образом, Аллегри стал рекордсменом Серии А по числу матчей без поражений на посту главного тренера против определенного соперника с 1994 года, когда в Серии А за победу начали начислять 3 очка.

Также недавно Аллегри повторил достижение Карло Анчелотти в Серии А.