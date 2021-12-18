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«Барселона» пропустила от «Эльче» впервые с 1978 года

18 декабря 2021, 22:43
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 2Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльчеМатч завершен

«Барселона» обыграла «Эльче» в 18-м туре Примеры (3:2).

Каталонская команда пропустила гол от этого соперника впервые с 1978 года. Тогда каталонцы одержали победу со счетом 5:1.

Матч с «Эльче» стал знаковым для хавбека каталонцев Гави.

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Все комментарии
sash71
sash71
19 декабря в 08:34
Пусть Барса лучше победит в ЛЕ. Зимняя пауза для Хави словно глоток свежего воздуха. Если за это время команда не заиграет то проект все сильной Барселоны уже не взлетит.
Caniggia
Caniggia
19 декабря в 01:04
Подумаешь, не пропускали 43 года от Эльче! Главное победа!
stanichnik
stanichnik
19 декабря в 00:16
Слава Богу! За малым сегодня снова не опозорились и не дали хейтерам повод лишний раз поглумиться.
25процентный клоун
25процентный клоун
18 декабря в 23:28
Чави умеет
sv_1969
sv_1969
18 декабря в 23:10
И не один пропустили
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 декабря в 23:02
Список негативных достижений "Барселоны" продолжает пополняться. Хватило бы сил у ее болельщиков пережить эти непростые времена.
mihaluch
mihaluch
18 декабря в 22:52
Пропустила но не проиграла.
протон
протон
18 декабря в 22:49
Хави пишет историю)
Снизу дна постучали?
Мадриду и всему испанскому футболу нужна сильная "Барселона".
Талантливой молодежи у каталонцев полно. Если удастся в ближайшие трансферные окна усилиться (кровь из носу нужны надежный ЦЗ и опорник), то все будет у "Барсы" хорошо, нужно лишь подождать немного.
beefs
beefs
18 декабря в 22:48
вот это долго пристреливались....
протон
протон
18 декабря в 22:48
Барса и тебе и всем твоим болельщикам терпения.я хоть и фан реала,но хотелось бы снова огня в Классико💪
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