«Барселона» пропустила от «Эльче» впервые с 1978 года

«Барселона» обыграла «Эльче» в 18-м туре Примеры (3:2).
Каталонская команда пропустила гол от этого соперника впервые с 1978 года. Тогда каталонцы одержали победу со счетом 5:1.
Матч с «Эльче» стал знаковым для хавбека каталонцев Гави.
«Барселона» обыграла «Эльче» в 18-м туре Примеры (3:2).
Каталонская команда пропустила гол от этого соперника впервые с 1978 года. Тогда каталонцы одержали победу со счетом 5:1.
Матч с «Эльче» стал знаковым для хавбека каталонцев Гави.
Снизу дна постучали?
Мадриду и всему испанскому футболу нужна сильная "Барселона".
Талантливой молодежи у каталонцев полно. Если удастся в ближайшие трансферные окна усилиться (кровь из носу нужны надежный ЦЗ и опорник), то все будет у "Барсы" хорошо, нужно лишь подождать немного.
Снизу дна постучали?
Мадриду и всему испанскому футболу нужна сильная "Барселона".
Талантливой молодежи у каталонцев полно. Если удастся в ближайшие трансферные окна усилиться (кровь из носу нужны надежный ЦЗ и опорник), то все будет у "Барсы" хорошо, нужно лишь подождать немного.