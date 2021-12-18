«Барселона» пропустила от «Эльче» впервые с 1978 года

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18 декабря 2021, 22:43

«Барселона» обыграла «Эльче» в 18-м туре Примеры (3:2).

Каталонская команда пропустила гол от этого соперника впервые с 1978 года. Тогда каталонцы одержали победу со счетом 5:1.

Матч с «Эльче» стал знаковым для хавбека каталонцев Гави.