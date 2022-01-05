Игроки «Челси» Силва и Канте заразились коронавирусом

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что защитник Тиаго Силва и хавбек Нголо Канте сдали положительные тесты на коронавирус перед первым полуфинальным матчем Кубка английской лиги против «Тоттенхэма».
Это очень важно для нас, потому что они два больших игрока. Мы получили последнюю информацию об этом сегодня утром, так что теперь перед нами довольно сложная задача.
Ранее «Челси» потерял одного из ключевых игроков до конца сезона из-за травмы.
Скорейшего выздоровления вам и самое главное без последствий.
Скорейшего выздоровления вам и самое главное без последствий.