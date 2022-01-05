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Игроки «Челси» Силва и Канте заразились коронавирусом

вчера, 22:51
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что защитник Тиаго Силва и хавбек Нголо Канте сдали положительные тесты на коронавирус перед первым полуфинальным матчем Кубка английской лиги против «Тоттенхэма».

Это очень важно для нас, потому что они два больших игрока. Мы получили последнюю информацию об этом сегодня утром, так что теперь перед нами довольно сложная задача.

Ранее «Челси» потерял одного из ключевых игроков до конца сезона из-за травмы.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 14:51
И наверное были вакцинированы?))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:36
Не смотря на серьёзные потери Челси всё же победил в первом матче Тоттенхэм.
Akatsuki72
Akatsuki72 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 00:27
А с чего ты решил, что они не делали?
Akatsuki72
Akatsuki72
сегодня в 00:26
Этого ещё не хватало! Остаётся только пожелать, как можно легче перенести и скорее вернуться в норму.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:39
Ужасная обстановка вообще во всём АПЛ.
Скорейшего выздоровления вам и самое главное без последствий.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:11
Почему не делают прививки?
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 23:02
О нет...
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:54
Потеря для команды
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