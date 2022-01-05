Игроки «Челси» Силва и Канте заразились коронавирусом

Главный тренер «Челси» сообщил, что защитник и хавбек сдали положительные тесты на коронавирус перед первым полуфинальным матчем Кубка английской лиги против «Тоттенхэма».

Это очень важно для нас, потому что они два больших игрока. Мы получили последнюю информацию об этом сегодня утром, так что теперь перед нами довольно сложная задача.