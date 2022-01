Президент «Барселоны» Лапорта сдал положительный тест на коронавирус

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что президент клуба Жоан Лапорта заболел коронавирусом.

President @JoanLaportaFCB has tested positive for Covid-19 and will not travel to Linares or Granada



🔗 https://t.co/heVnKBrM6M pic.twitter.com/6tVvun6x4P