Президент «Барселоны» Лапорта сдал положительный тест на коронавирус

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что президент клуба Жоан Лапорта заболел коронавирусом.
Из-за того, что у Лапорты был прямой контакт с людьми, у которых недавно был получен положительный результат на Covid-19, во вторник утром президент прошел тест на антиген, который оказался отрицательным, а во второй половине дня Лапорта прошёл ещё один тест, который оказался положительным.
По этой причине президент не сможет посетить матчи против «Линареса» (в среду) и «Гранаду» (в субботу). Он должен пройти период самоизоляции.
President @JoanLaportaFCB has tested positive for Covid-19 and will not travel to Linares or Granada— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 4, 2022
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