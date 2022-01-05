Президент «Барселоны» Лапорта сдал положительный тест на коронавирус

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что президент клуба Жоан Лапорта заболел коронавирусом.

Из-за того, что у Лапорты был прямой контакт с людьми, у которых недавно был получен положительный результат на Covid-19, во вторник утром президент прошел тест на антиген, который оказался отрицательным, а во второй половине дня Лапорта прошёл ещё один тест, который оказался положительным.

По этой причине президент не сможет посетить матчи против «Линареса» (в среду) и «Гранаду» (в субботу). Он должен пройти период самоизоляции.