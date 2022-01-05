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Президент «Барселоны» Лапорта сдал положительный тест на коронавирус

сегодня, 00:31

Пресс-служба «Барселоны» сообщает, что президент клуба Жоан Лапорта заболел коронавирусом.

Из-за того, что у Лапорты был прямой контакт с людьми, у которых недавно был получен положительный результат на Covid-19, во вторник утром президент прошел тест на антиген, который оказался отрицательным, а во второй половине дня Лапорта прошёл ещё один тест, который оказался положительным.

По этой причине президент не сможет посетить матчи против «Линареса» (в среду) и «Гранаду» (в субботу). Он должен пройти период самоизоляции.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 04:43
Здоровья ему
Gahi
Gahi
сегодня в 03:46
Что футболиста что Президента каждого может настичь беда, поэтому старайтесь делать больше добра, чтобы легче переносить трудности. Удачи
Сантус
Сантус
сегодня в 02:11
Ну на эти пару игр можно и Бармалея вернуть из аренды...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:50
Ну вот и до хозяина добрался вирус. Будь здоров.
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