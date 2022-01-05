Дэвис заразился коронавирусом — 9-й игрок «Баварии» с ковидом с начала года

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вчера, 17:47

В «Баварии» сообщили о еще одном случае заражения коронавирусом в команде.

Положительный результат после теста на ковид получил защитник . Канадский футболист перешел на режим самоизоляции, он чувствует себя хорошо.

С начала года уже 9 игроков «Баварии» заразились коронавирусом. Ранее сообщалось, что положительные тесты получили Мануэль Нойер, Кингсли Коман, Корантен Толиссо, Омар Ричардс, Люка Эрнандес, Танги Ньянзу, Лерой Сане и Дайот Упамекано.