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Дэвис заразился коронавирусом — 9-й игрок «Баварии» с ковидом с начала года

вчера, 17:47

В «Баварии» сообщили о еще одном случае заражения коронавирусом в команде.

Положительный результат после теста на ковид получил защитник Альфонсо Дэвис. Канадский футболист перешел на режим самоизоляции, он чувствует себя хорошо.

С начала года уже 9 игроков «Баварии» заразились коронавирусом. Ранее сообщалось, что положительные тесты получили Мануэль Нойер, Кингсли Коман, Корантен Толиссо, Омар Ричардс, Люка Эрнандес, Танги Ньянзу, Лерой Сане и Дайот Упамекано.

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Все комментарии
1 984
1 984
вчера в 18:03
Скорейшего выздоровления.
протон
протон
вчера в 17:51
Что там с прививками Киммиха?
протон
протон
вчера в 17:51
не хило так
Нойер
Упамекано
Эрнандес
Дэвис
Коман
Сане
hаrut
hаrut
вчера в 17:49
Ситуация становится неприятной
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