Скаут Серии А считает, что Миранчук перейдёт в «Дженоа»

Футбольный функционер Алекс Великих прокомментировал слухи о возможном переходе в «Дженоа» полузащитника «Аталанты» .

— Складывается впечатление, что Миранчука у «Дженоа» уже никто не сможет перехватить.

Я тоже так считаю. Если ни один из российских клубов не активируется, и Алексей не захочет принять предложение от условного «Зенита», то 99% — что он станет игроком «Дженоа».

— С точки зрения будущих перспектив в сборной России, «Дженоа» — это хорошая история для Миранчука? Команда ведь играет не в самый искрометный футбол.

Мы знаем о ситуации в клубе, о Шевченко как тренере и о его манере игры. А также о том, что большинство футболистов ему достались от предыдущего специалиста.

Если в ближайшее трансферное окно придут те футболисты, которых хочет Шевченко, мы сможем говорить о каком-то рисунке игры. И в таком случае Миранчук точно не помешает команде в атакующей линии.

Что касается перспектив в сборной России — то любой переход Миранчука в рамках топ-чемпионата, при условии постоянной игровой практики, будет являться гарантией того, что сборная России получит в свое распоряжение качественного футболиста. Более качественного, чем тот, который находится в красиво играющей «Аталанте», но является резервистом.