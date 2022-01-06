ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

Скаут Серии А считает, что Миранчук перейдёт в «Дженоа»

вчера, 10:06

Футбольный функционер Алекс Великих прокомментировал слухи о возможном переходе в «Дженоа» полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

— Складывается впечатление, что Миранчука у «Дженоа» уже никто не сможет перехватить.

Я тоже так считаю. Если ни один из российских клубов не активируется, и Алексей не захочет принять предложение от условного «Зенита», то 99% — что он станет игроком «Дженоа».

— С точки зрения будущих перспектив в сборной России, «Дженоа» — это хорошая история для Миранчука? Команда ведь играет не в самый искрометный футбол.

Мы знаем о ситуации в клубе, о Шевченко как тренере и о его манере игры. А также о том, что большинство футболистов ему достались от предыдущего специалиста.

Если в ближайшее трансферное окно придут те футболисты, которых хочет Шевченко, мы сможем говорить о каком-то рисунке игры. И в таком случае Миранчук точно не помешает команде в атакующей линии.

Что касается перспектив в сборной России — то любой переход Миранчука в рамках топ-чемпионата, при условии постоянной игровой практики, будет являться гарантией того, что сборная России получит в свое распоряжение качественного футболиста. Более качественного, чем тот, который находится в красиво играющей «Аталанте», но является резервистом.

Все новости
СлухиРоналду недоволен игрой под руководством Рангника
Сегодня, 09:06 Комментарии1
СлухиПочеттино хочет видеть Стерлинга в ПСЖ. «Сити» не намерен отпускать игрока
Сегодня, 00:31 Комментарии11
Слухи«Барселона» следит за ситуацией Рюдигера в «Челси»
Сегодня, 00:15 Комментарии6
СлухиЭвертон вновь заинтересовал «Наполи»
Сегодня, 00:12 Комментарии4
Слухи«Тоттенхэм» готов предложить Перишичу более выгодный контракт, чем «Интер»
Вчера, 23:43 Комментарии4
«Решают директор и президент». Шевченко — о Миранчуке в «Дженоа»
Вчера, 23:24 Комментарии12
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 14:45
Верона топ для Лехи будет . в Дженоа у физрука совсем потеряется
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 13:18
Гасперини так и будет его мариновать в "Аталанте"
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:39
Хоть играть будет на поле, а не задницей ерзать.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:49
Даже переход в кризисный "Дженоа" выглядит лучше, чем бесславное возвращение в РПЛ,
Cat01
Cat01
вчера в 10:16
Пусть играет
beefs
beefs
вчера в 10:15
Миранчук поплыл по течению...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 10:14
Можно подумать, кто-то собирался его перехватывать...
pn4qx9fr64s2
pn4qx9fr64s2
вчера в 10:09
Так оно и будет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100