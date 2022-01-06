Пёнтек близок к переходу в «Фиорентину»

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вчера, 08:39

26-летний польский форвард берлинской «Герты» в ближайшее время завершит свой переход в «Фиорентину». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Речь идет об аренде с правом выкупа. Уже в ближайшие дни игрок прибудет в Италию для прохождения медицинского осмотра.

Отмечается, что переход Пёнтека никак не связан со слухами о возможном трансфере в другой клуб 21-летнего сербского форварда «фиалок» Душана Влаховича.

Напомним, Пёнтек стал игроком «Герты» в январе 2020 года, перейдя из «Милана» за 24 млн евро. В нынешнем сезоне он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 10 играх во всех турнирах.