Пёнтек близок к переходу в «Фиорентину»

26-летний польский форвард берлинской «Герты» Кшиштоф Пёнтек в ближайшее время завершит свой переход в «Фиорентину». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.
Речь идет об аренде с правом выкупа. Уже в ближайшие дни игрок прибудет в Италию для прохождения медицинского осмотра.
Отмечается, что переход Пёнтека никак не связан со слухами о возможном трансфере в другой клуб 21-летнего сербского форварда «фиалок» Душана Влаховича.
Напомним, Пёнтек стал игроком «Герты» в январе 2020 года, перейдя из «Милана» за 24 млн евро. В нынешнем сезоне он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 10 играх во всех турнирах.
Как бы и с Влаховичем такое не случилось....фиалки играют на Серба и да, тот выдает отличную реализацию, показывая мастерство, но вот интересно, как будет себя чувствовать в другом игровом стиле...
Как бы и с Влаховичем такое не случилось....фиалки играют на Серба и да, тот выдает отличную реализацию, показывая мастерство, но вот интересно, как будет себя чувствовать в другом игровом стиле...