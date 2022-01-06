ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

Пёнтек близок к переходу в «Фиорентину»

вчера, 08:39

26-летний польский форвард берлинской «Герты» Кшиштоф Пёнтек в ближайшее время завершит свой переход в «Фиорентину». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Речь идет об аренде с правом выкупа. Уже в ближайшие дни игрок прибудет в Италию для прохождения медицинского осмотра.

Отмечается, что переход Пёнтека никак не связан со слухами о возможном трансфере в другой клуб 21-летнего сербского форварда «фиалок» Душана Влаховича.

Напомним, Пёнтек стал игроком «Герты» в январе 2020 года, перейдя из «Милана» за 24 млн евро. В нынешнем сезоне он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 10 играх во всех турнирах.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 14:45
Правильно. Нельзя упускать возможность поближе познакомиться с маэстро мяча Кокорини. Прокачается, тренируясь с волшебником касаний, как Влахович
ariec93
ariec93 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:17
После перехода в Милан оставшиеся пол-сезона он вроде хорошо провел, в каждой 2ой игре забивал.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
вчера в 09:58
Сдулся Пентек еще в Милане
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:57
Помню года 3-4 назад Кшиштоф резво ворвался в СериюА и начал клепать голу за Дженоа практически в каждом матче, потом перешел в Милан и все, чудо закончилось, т.к в Дженоа все играли на поляка, а в Милане была совсем другая тактика и стиль игры.....
Как бы и с Влаховичем такое не случилось....фиалки играют на Серба и да, тот выдает отличную реализацию, показывая мастерство, но вот интересно, как будет себя чувствовать в другом игровом стиле...
ДСА
ДСА
вчера в 09:41
Когда-то на него возлагались большие надежды.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 09:02
Худшей замены Влаховичу и не придумаешь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:49
С такими подвижками звезда Кокорина никогда не засияет в красивом флорентийский небе.....
То Влахович...то Пёнтек...
Дайте Сане шанс...и соперники содрогнуться в беспомощности....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:40
Это будет бомба!
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