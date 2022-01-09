Гарсия не поможет «Барселоне» в матче против «Реала» в Суперкубке Испании.

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия получил травму задней поверхности правого бедра в матче 20-го тура Примеры против «Гранады» (1:1).
Гарсия пропустит около пяти недель и точно не сыграет в полуфинале Суперкубка Испании с «Реалом», который состоится 12 января.
Я думаю что в этом противостоянии за Суперкубок Испании в игре с Реалом однозначно можно сказать, что даже и если бы играл Гарсия ничего не изменилось. Тут главным фактором на победу является состояние команд с которым они подойдут к этому матчу. У Реала сейчас на данный момент нет соперников. Реалии таковы что Барселона сейчас находится только на стадии возрождения, и даже мастерство и качество тренера Хави не может пока ничего особенного предпринять для борьбы на равных с Реалом. У Барселоны до сих пор большие проблемы в финансовом плане и она пока не может приобрести тех игроков которые нужны Хави для построения боевого коллектива, которые бы могли бороться за чемпионство и быть конкурентно способным коллективом для решения высоких задач.
Но всё же Эль-Классико – противостояния между известными испанскими футбольными клубами «Реалом» и «Барселоной» всегда остаётся как самое зрелищное шоу , не только внутри Испании, но и привлекает к себе болельщиков я думаю всего мира, а тем более этот матч за Суперкубок Испании. Будем надеяться что в любом случае этот матч будет очень напряжённым и интересным для просмотра. Удачи и пусть победит сильнейший реально - Реал !
Всем Добра !!!
Я думаю что в этом противостоянии за Суперкубок Испании в игре с Реалом однозначно можно сказать, что даже и если бы играл Гарсия ничего не изменилось. Тут главным фактором на победу является состояние команд с которым они подойдут к этому матчу. У Реала сейчас на данный момент нет соперников. Реалии таковы что Барселона сейчас находится только на стадии возрождения, и даже мастерство и качество тренера Хави не может пока ничего особенного предпринять для борьбы на равных с Реалом. У Барселоны до сих пор большие проблемы в финансовом плане и она пока не может приобрести тех игроков которые нужны Хави для построения боевого коллектива, которые бы могли бороться за чемпионство и быть конкурентно способным коллективом для решения высоких задач.
Но всё же Эль-Классико – противостояния между известными испанскими футбольными клубами «Реалом» и «Барселоной» всегда остаётся как самое зрелищное шоу , не только внутри Испании, но и привлекает к себе болельщиков я думаю всего мира, а тем более этот матч за Суперкубок Испании. Будем надеяться что в любом случае этот матч будет очень напряжённым и интересным для просмотра. Удачи и пусть победит сильнейший реально - Реал !
Всем Добра !!!