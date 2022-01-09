Гарсия не поможет «Барселоне» в матче против «Реала» в Суперкубке Испании.

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вчера, 14:42

Защитник «Барселоны» получил травму задней поверхности правого бедра в матче 20-го тура Примеры против «Гранады» (1:1).

Гарсия пропустит около пяти недель и точно не сыграет в полуфинале Суперкубка Испании с «Реалом», который состоится 12 января.